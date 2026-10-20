"Tive um parto traumático e sofri violência obstétrica": após ser mãe, radialista portuguesa denuncia momentos de horror no hospital

A locutora da Mega Hits deu as boas-vindas ao filho, Simão, a 2 de outubro. Duas semanas depois, partilhou um testemunho emotivo sobre a experiência do parto e as dificuldades do pós-parto, alertando para a solidão que muitas mulheres sentem nesta fase.

Joana Sequeira vive uma das maiores mudanças da sua vida desde o nascimento do primeiro filho, Simão, a 2 de outubro. Mas, apesar da felicidade de ter sido mãe, a locutora da Mega Hits revelou que a experiência do parto foi marcada por momentos difíceis, que continua a tentar processar durante o período de recuperação.

Na segunda-feira, 19 de outubro, a radialista e criadora de conteúdos digitais recorreu às InstaStories, no Instagram, para partilhar um testemunho pessoal sobre o que viveu. «Tive um parto traumático e sofri violência obstétrica», escreveu, assumindo a dificuldade em lidar com a experiência enquanto se adapta às exigências da maternidade.

Joana Sequeira não revelou detalhes concretos sobre os acontecimentos que a levaram a descrever o parto desta forma, mas aproveitou a publicação para abordar uma realidade de que, considera, ainda se fala pouco: o impacto emocional do parto e do pós-parto na vida das mulheres.

«E lidar com tudo o que vivi, ao mesmo tempo que enfrento um pós-parto, não tem sido fácil», confessou.

«Nem todos os partos são tão bonitos como aqueles que vemos na Internet»

No seu testemunho, a locutora sublinhou que a imagem idealizada da maternidade, frequentemente partilhada nas redes sociais, nem sempre corresponde à experiência real de quem acaba de ter um filho.

«Sei que há muitas mulheres a passar pelo mesmo, e espero que saibam que não estão sozinhas», escreveu, procurando dar visibilidade a experiências semelhantes à sua.

Joana Sequeira chamou ainda a atenção para a forma como o parto e os primeiros dias de maternidade são retratados publicamente, muitas vezes centrados nos momentos felizes e na chegada do bebé. «Porque nem todos os partos são tão bonitos como aqueles que vemos na Internet. E fala-se tão pouco disso», lamentou.

A radialista abordou também a sensação de isolamento que pode acompanhar esta fase, mesmo quando existe apoio por parte da família e dos amigos. «O pós-parto é solitário, por maior que seja a nossa rede de apoio. E quando nasce um bebé, todas as atenções se viram para ele. Muitas vezes, esquecem-se de perguntar como está a mãe», alertou.

«Esse amor não invalida o cansaço, a solidão»

Para além da experiência do parto, Joana Sequeira falou sobre as transformações que a chegada de um filho provoca na rotina, na liberdade e na identidade de uma mulher.

A locutora descreveu a mudança abrupta de horários e prioridades, numa fase em que o bebé passa a depender constantemente dos cuidados dos pais. «De repente, passamos a ser colo constante. Deixamos de ter os nossos horários, a nossa liberdade e de conseguir fazer as coisas quando queremos», partilhou.

A radialista reconheceu que a adaptação à maternidade pode ser exigente e que nem todos os dias são fáceis, mesmo quando existe um amor profundo pelo bebé. «E vamos vivendo agarradas ao “é só uma fase”, na esperança de que amanhã seja um bocadinho mais fácil», escreveu.

Foi, contudo, na reflexão sobre os sentimentos contraditórios que podem surgir depois do nascimento de um filho que deixou uma das mensagens mais marcantes do testemunho. «No meio disto tudo, há um amor gigante pelos nossos filhos. Mas esse amor não invalida o cansaço, a solidão ou as saudades de termos tempo para nós», afirmou.

Joana Sequeira quis, assim, contrariar a ideia de que sentir falta da vida anterior à maternidade é incompatível com amar um filho. «Podemos amar os nossos filhos mais do que tudo e, ainda assim, sentir falta de quem éramos antes. E isso não faz de nós menos mães», sublinhou.

Joana Sequeira foi mãe de Simão a 2 de outubro

O pequeno Simão nasceu a 2 de outubro, marcando a estreia de Joana Sequeira na maternidade. A notícia foi anunciada pela própria Mega Hits poucos dias depois do nascimento, numa publicação em que a estação celebrou a chegada de mais um bebé à família da rádio.

Conhecida pelo trabalho como locutora e pela presença nas redes sociais, Joana Sequeira tem partilhado com os seguidores diferentes momentos da sua vida. Desta vez, decidiu dar espaço a uma dimensão menos visível da maternidade, falando não apenas da felicidade associada à chegada de um filho, mas também das dificuldades emocionais que podem acompanhar o processo.

No final do testemunho, deixou ainda uma reflexão sobre a forma como a experiência da maternidade começa muito antes do nascimento do bebé. «Todo este processo começa no teste positivo», escreveu.

Mais do que anunciar uma nova etapa da vida, o desabafo de Joana Sequeira procura dar voz a mulheres que passaram por experiências difíceis durante o parto e que enfrentam o pós-parto com sentimentos que nem sempre encontram espaço para ser partilhados.