Os passadiços virais de Portugal que tem de percorrer pelo menos uma vez na vida

Há uns caminhos coloridos com paisagens de cortar a respiração que têm aparecido a cada vez mais utilizadores do Instagram e TikTok. Ficam em Portugal e são, de facto, de visita obrigatória.

Chama-se Trilho dos Gaios e estende-se entre a vila de Tábua e Vila Nova de Oliveirinha ao longo de 17 quilómetros. O percurso é fácil e pode ser feito em família e por pessoas com pouca experiência em caminhadas.

O ponto de partida é na Capela do Sr. dos Milagres, em Tábua, prosseguindo pelo centro da vila até alcançar a aldeia de Seixos Alvos. Aqui, por caminhos florestais, anda-se até ao Vale de Gaios, onde rapidamente se encontram os passadiços e a paisagem idílica do Rio de Cavalos.

É cinematográfica a atmosfera com os antigos moinhos, as quedas de água e o rio de leito sinuoso e peculiar, desaparecendo por entre as rochas e continuando a ouvir-se estridentemente por baixo destas, em grandes galerias, como descreve a Câmara de Tábua.

“Continue o seu percurso conhecendo pontes milenares ao mesmo tempo que avista a fauna e flora locais, típicas das galerias ripícolas. É por caminhos rurais que chegará a Vila Nova de Oliveirinha, local que vai querer descobrir nos seus recantos e encantos”, recomenda ainda a autarquia.

Não é de espantar que todo este cenário seja altamente instagramável e, por isso, deixamos alguns dos vídeos que têm ficado virais. Na galeria, acima, pode ver imagens deste local.