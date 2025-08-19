Mais um pequeno pesadelo doméstico resolvido: como lavar o passador em menos de nada

Descobrimos este truque na página de Instagram @momhackalina onde foi mostrado de forma simples como resolver o problema de limpar um passador de malha fina. À primeira vista parece uma tarefa banal, mas quem já tentou sabe que basta um pouco de gordura ou restos de alimentos para a malha ficar impregnada e difícil de lavar.

O problema surge quando se tenta passar apenas por água. A tensão superficial e a aderência dos resíduos fazem com que estes fiquem presos nos pequenos orifícios da rede, resistindo ao enxaguamento. O resultado é um passador que parece limpo por fora, mas continua a acumular sujidade entranhada.

A solução passa por usar a água em conjunto com um movimento mecânico suave. No vídeo, basta encostar o passador a uma colher sob a torneira para que a pressão da água, ao encontrar esse obstáculo, desprenda as partículas da malha. Esse contacto, aliado à corrente de água, liberta os resíduos que estavam colados.

Para manter o passador sempre pronto a usar, convém lavá-lo logo após a utilização, antes que a sujidade seque. Um pouco de detergente ajuda nos casos mais gordurosos. Secar bem antes de guardar também evita odores indesejados e assegura maior durabilidade.

Veja o vídeo para entender o passo a passo: