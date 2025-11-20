Facebook Instagram
"Amor, eu já pensei...": a banda mais viral do momento vai fazer o final do ano nesta cidade

As iluminações de Natal são ligadas no dia 1 de dezembro

Agência Lusa
Há 3h e 6min
A Câmara de Braga vai investir 450 mil euros na programação de Natal 2025, que conta com mais de 80 espetáculos, incluindo um concerto pelos Vizinhos na passagem de ano, foi hoje anunciado.

Entre as novidades deste ano, destacam-se um ciclo de cinema, com oito sessões ao ar livre na Avenida Central, e o espetáculo de novo circo “O Grinch e o Circo dos Sonhadores”, da Companhia Malatitsch.

As iluminações de Natal, orçadas em 200 mil euros, são ligadas no dia 01 de dezembro.

O presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues, sublinhou a aposta em atividades de rua e na rua, para fomentar o “espírito de comunidade”.

O exemplo mais elucidativo é o concerto de passagem de ano, que costumava ser no Forum Braga e que este ano decorrerá na Avenida Central.

No total, o programa Braga é Natal contempla 24 espetáculos de música, 44 espetáculos de teatro, novo circo e magia, 13 espetáculos da dança, oito sessões de cinema e 44 perfomances de animação de rua.

Um dos espetáculos de música está marcado para 05 de dezembro, no Theatro Circo, juntando a Tuna da Universidade do Minho e Jorge Palma.

A programação inclui ainda para a Parada de Natal, que no dia 14 de dezembro percorrerá as ruas do Centro Histórico, com mais de 800 participantes, entre elfos, duendes, soldadinhos de chumbo, bailarinos e personagens mágicas.

O bolo-rei gigante, a corrida de S. Silvestre e o Bananeiro da Pequenada são outros dos números do programa.

Segundo o presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça, as vendas em dezembro no comércio de Braga deverão ascender a 240 milhões de euros.

