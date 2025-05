É o fim do ferro de engomar com estas 4 dicas para nunca mais passar a roupa

Engomar pode ser uma das tarefas domésticas que mais deixamos arrastar por nem sempre termos muito tempo (ou paciência)...Mas e se lhe dissessemos que é possível evitar o ferro de engomar ou, pelo menos, usá-lo muito menos?

Com pequenos ajustes nas lavagens e na forma como se estende a roupa, é possível manter as peças com um aspeto cuidado, sem vincos e prontas a vestir. O criador de conteúdos @umtipoimpecavel partilhou quatro dicas super úteis e que já deviamos ter tido conhecimento há mais tempo:

1. Centrifugação moderada

Evitar rotações acima dos 1200rpm é essencial. Centrifugações muito intensas deixam a roupa mais torcida e com vincos profundos que são difíceis de eliminar. Ao escolher uma rotação mais baixa, a roupa sai menos amarrotada.

2. Não sobrecarregar a máquina

Encher demasiado o tambor da máquina de lavar é um erro muito comum. Quando o tambor está demasiado cheio, é normal que a roupa fique toda amarrotada por não ter espaço para se mover. Por isso, evite encher o tambor com roupa.

3. Retirar a roupa do tambor assim que a lavagem termina

Deixar a roupa parada dentro da máquina após o final do ciclo faz com que os vincos se fixem. Retirar logo a roupa após a lavagem evita que fiquem marcadas e facilita muito o processo de secagem.

4. Sacudir e esticar a roupa ao estender

Antes de colocar as peças no estendal, sacudi-las e alisá-las com as mãos ajuda a eliminar muitos dos vincos formados durante a lavagem.