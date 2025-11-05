TVI Pass está a oferecer bilhetes para o novo musical épico de Filipe La Féria

Depois de encantar o público com “A Bela e o Monstro”, Filipe La Féria regressa com uma nova produção absolutamente épica que promete conquistar miúdos e graúdos: “Hércules – O Musical Heróico”.

E temos boas notícias: a app TVI Pass está a oferecer 10 bilhetes duplos para assistir a este espetáculo mágico, no dia 22 de novembro, às 11h, no Teatro Politeama, em Lisboa.

Uma viagem ao mundo dos deuses, monstros e heróis

Inspirado nos lendários 12 trabalhos de Hércules, o novo musical de La Féria é uma aventura inesquecível repleta de música, dança, magia e emoção.

Com músicas vibrantes, coreografias eletrizantes, efeitos visuais de última geração e um elenco brilhante de atores, bailarinos e acrobatas, o Politeama transforma-se no verdadeiro Olimpo da fantasia.

“Hércules – O Musical Heróico” é um espetáculo pensado para todas as idades, que combina aventura, humor e emoção numa linguagem moderna e arrebatadora.

É impossível não sair de lá com o coração cheio e um sorriso no rosto.

Como participar no passatempo

Participar é muito simples:

Descarregue a app TVI Pass, disponível na App Store e no Google Play. Siga as instruções na aplicação para se habilitar a ganhar um dos 10 bilhetes duplos disponíveis.

Atenção: este passatempo é válido apenas até dia 20 de novembro.