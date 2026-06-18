Ganhe convites duplos na TVI PASS para ir à antestreia desta comédia incrível no cinema

A família Toussaint é especialista em vigarices e transformou o engano numa verdadeira arte. Mas, quando ficam sem dinheiro e são perseguidos por gangsters que enganaram, precisam de desaparecer rapidamente. A solução? Assumir a identidade de uma família perfeita e começar uma nova vida na Escócia. O problema é que manter as aparências pode ser mais difícil do que parece...

Se gosta de comédias cheias de esquemas inesperados, disfarces extravagantes e muitas peripécias, esta é a sua oportunidade de assistir à antestreia de Perfeitos à Francesa – Golpes e Aldrabices.

Temos convites duplos para oferecer

Lisboa

📍 Cinemas UCI El Corte Inglés

📅 22 de junho

🕤 21h30

Porto

📍 Cinemas UCI Arrábida Shopping

📅 22 de junho

🕤 21h30

Como participar?

Participe através da App TVI Pass entre as 14h00 de 17 de junho de 2026 e as 23h59 de 21 de junho de 2026.

Prémio

Os vencedores recebem um convite duplo (para duas pessoas) para a antestreia do filme na cidade escolhida, sujeito à disponibilidade da entidade promotora.

Os vencedores serão contactados por e-mail ou telefone.

Boa sorte!