Ganhe convites duplos na TVI PASS para ir à antestreia desta comédia incrível no cinema

A família Toussaint é especialista em vigarices e transformou o engano numa verdadeira arte. Mas, quando ficam sem dinheiro e são perseguidos por gangsters que enganaram, precisam de desaparecer rapidamente. A solução? Assumir a identidade de uma família perfeita e começar uma nova vida na Escócia. O problema é que manter as aparências pode ser mais difícil do que parece...
Se gosta de comédias cheias de esquemas inesperados, disfarces extravagantes e muitas peripécias, esta é a sua oportunidade de assistir à antestreia de Perfeitos à Francesa – Golpes e Aldrabices.
Temos convites duplos para oferecer
Lisboa
📍 Cinemas UCI El Corte Inglés
📅 22 de junho
🕤 21h30
Porto
📍 Cinemas UCI Arrábida Shopping
📅 22 de junho
🕤 21h30
Como participar?
Participe através da App TVI Pass entre as 14h00 de 17 de junho de 2026 e as 23h59 de 21 de junho de 2026.
Prémio
Os vencedores recebem um convite duplo (para duas pessoas) para a antestreia do filme na cidade escolhida, sujeito à disponibilidade da entidade promotora.
Os vencedores serão contactados por e-mail ou telefone.
Boa sorte!