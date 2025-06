Parece um parque aquático mas fica no jardim de uma cidade portuguesa

Esqueça as viagens caras e longas: esta praia europeia é paradisíaca e tem água a quase 30 graus

Com 65 mil metros quadrados e uma oferta de atividades surpreendente, existe um parque com que parece mais um parque aquático do que um simples jardim urbano numa cidade em Lisboa.

Falamos do Parque Central da Amadora, que fica entre zonas verdes, trilhos para caminhadas e espaços de lazer, o lago é o que mais chama a atenção. Ampliado e com água tratada, o lago convida a passeios de gaivota, canoa e até jangadas. Há também bolas insufláveis gigantes que permitem que crianças e adultos caminhem literalmente sobre a água. Tudo pensado para tornar este parque num espaço interativo e dinâmico, onde ninguém fica apenas a ver, avança a Câmara Municipal da Amadora.

A zona envolvente inclui um edifício moderno com esplanada, instalações de apoio e o Centro de Interpretação Ambiental da Câmara Municipal da Amadora. E a diversão não fica por aqui: existe um parque infantil em forma de estação espacial, com escorregas, túneis e até um foguetão, além de um espaço de jogos interativos onde é possível testar as capacidades físicas através de uma espécie de “consola” ao ar livre.

Para os amantes de exercício físico, há dois circuitos pedonais onde se pode correr, andar de bicicleta ou de patins, com zonas de manutenção incluídas. Tudo isto faz do Parque Central da Amadora um destino perfeito para passar o dia em família, sem sair da cidade.

Um vídeo partilhado no Instagram por @maressa_semiao, mostra como é o parque. Veja aqui: