É a maior ponte de madeira da Europa e fica em Portugal: casal de influencers mostra paisagens inacreditáveis

Um casal partilhou nas redes sociais uma dica que está a conquistar os amantes da natureza: uma das maiores pontes de madeira da Europa fica em Portugal, mais precisamente nos Passadiços Loulé Litoral, na zona da Quinta do Lago, concelho de Loulé, Algarve.

A dica foi partilhada através da conta @mileswithmi do Instagram, que destacou a beleza natural e a tranquilidade do local, perfeito para quem procura uma experiência fora dos circuitos turísticos mais movimentados.

O percurso total dos passadiços é de 4,85 km, ligando a Praia do Garrão Nascente à Praia da Quinta do Lago, num trajeto linear, acessível e de baixa intensidade. A caminhada demora cerca de duas horas e permite desfrutar de paisagens únicas, com uma rica biodiversidade e vistas deslumbrantes sobre o mar e o sapal.

Para quem prefere um passeio mais curto, é possível estacionar na zona da Quinta do Lago e seguir diretamente até à ponte de madeira, que conduz a uma das praias mais serenas do Algarve. Ao final do dia, o cenário ganha ainda mais encanto, com o pôr-do-sol a refletir-se nas águas cristalinas.