Se tem mais de 60 anos, este é o número de passos que deve dar todos os dias

Andar a pé é hoje uma das atividades que todos reconhecem como sendo benéfica em qualquer idade. Mas, afinal, quantos passos devem dar as pessoas com mais de 60 anos, para terem uma vida mais longa e mais saudável?

Um artigo do jornal espanhol El Cronista aborda este tema e cita cientistas da Universidade de Harvard para concluir sobre o número exato de passos diários que as pessoas com mais de 60 anos devem dar: 7 mil passos por dia é o número mágico.

Porém, o mesmo artigo refere que estudos da JAMA Internal Medicine demonstraram que apenas 4 mil passos diários podem ter um impacto positivo significativo, especialmente em mulheres, reduzindo o risco de mortalidade.

Em declarações ao El Cronista, um professor da Universidade de Granada, Antonio Clavero-Jimeno, reforça, porém, que o mais importante é manter uma progressão constante na atividade física. O que conta mesmo é consistência, mais do que um número milagroso de passos.

Começar com 500 passos diários, por exemplo, pode ser um excelente ponto de partida para pessoas com mais de 60 anos e pouca atividade física.