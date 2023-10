Despejar um tubo de pasta de dentes na sanita é a mais recente dica viral de limpeza. Funciona?

As redes sociais são uma enciclopédia de truques de limpeza. Há dicas para limpar de tudo e mais alguma coisa usando ingredientes que, à partida, não são conhecidos pelas suas capacidades de desinfeção. Uma das dicas virais mais recentes usa pasta de dentes para desinfetar e ajudar a manter a sanita limpa.

O truque que surgiu num vídeo viral é bastante simples. Compre uma qualquer pasta de dentes, faça uns quantos furos na embalagem, aperte ligeiramente e deixe-a no tanque de água da sanita. Graças às propriedades branqueadoras, a pasta dentífrica vai ajudar a limpar a sanita de cada vez que puxa o autoclismo, além de deixar um cheiro fresco.

Para desinfetar a sanita, já há quem use bicarbonato de sódio – elimina cheiros, remove manchas e ajuda a desentupir – ou até peróxido de hidrogénio, mais comummente conhecido por água oxigenada – ajuda a remover manchas e a esterilizar as superfícies. Por isso, segundo a House Digest, na teoria, se usarmos pasta de dentes que inclua bicarbonato de sódio e peróxido, talvez se consiga um resultado interessante. No entanto, para tal, é essencial esfregar à mão e não colocar no depósito de água.

A fórmula da pasta de dentes é desenvolvida para cuidar dos dentes, não limpar sanitas. Por isso, não é forte o suficiente para limpar ou desinfetar as sanitas, muito menos quando apenas vem na água da descarga.