Estas pataniscas não levam bacalhau e são deliciosas (e podem ser cozinhadas sem gordura)

Pataniscas de queijo e ervas aromáticas

Pataniscas de bacalhau são um dos maiores clássicos portugueses, mas estas pataniscas de queijo e ervas aromáticas são uma verdadeira delícia. São ótimas para comer simples, ou acompanhadas de uma boa salada, ou com arroz.

Ingredientes

3 ovos;

2 c. sopa azeite;

1 dente de alho picado;

1/2 cebola picada;

Sal;

Tomilho picado;

Orégãos frescos picados;

6 c. sopa farinha;

1 c. chá fermento;

150gr queijo ralado;

Pimenta.

Preparação

1. Comece por ralar o queijo. Separe as gemas das claras, e bata as claras em castelo.

2. Numa taça junte dos os ingredientes, menos as claras em castelo, e envolva. Tempere com sal e pimenta.

3. Junte as claras em castelo, e volte a envolver.

4. Faça as pataniscas numa frigideira antiaderente, se necessário, unte a frigideira com um pouco de óleo de coco ou azeite. Se preferir pode fritar as pataniscas.