Pataniscas sem bacalhau: a versão rápida e saudável que está a conquistar as redes sociais

Estas pataniscas não levam bacalhau e são deliciosas (e podem ser cozinhadas sem gordura)

Se está à procura de receitas simples, práticas e saudáveis para o seu dia a dia, a nutrionista Ana Rita Campos tem várias sugestões que nos têm conquistado. A nutricionista adaptou a receita clássica de bacalhau, substituindo-o por pescada, tornando o prato mais económico sem perder sabor.

Ingredientes necessários:

1 filete de pescada previamente temperado com sal, limão, salsa e alho picado

3 colheres de sopa de grão-de-bico

1 ovo

O modo de preparação é simples: triturar todos os ingredientes e cozinhar numa frigideira ligeiramente pincelada com azeite. O resultado é um prato nutritivo, saboroso e ideal para os dias de maior correria, permitindo manter uma alimentação equilibrada sem perder muito tempo.