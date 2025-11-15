Facebook Instagram
Pataniscas sem bacalhau: a versão rápida e saudável que está a conquistar as redes sociais

As pataniscas ganharam uma nova versão que está a conquistar as redes sociais. Desenvolvida pela nutricionista Ana Rita Campos, a receita é rápida, prática e saudável, ideal para quem procura refeições leves sem perder sabor.
IOL
Há 2h e 15min
Pescada
Pescada

Foto Freepik

Estas pataniscas não levam bacalhau e são deliciosas (e podem ser cozinhadas sem gordura)

Se está à procura de receitas simples, práticas e saudáveis para o seu dia a dia, a nutrionista Ana Rita Campos tem várias sugestões que nos têm conquistado. A nutricionista adaptou a receita clássica de bacalhau, substituindo-o por pescada, tornando o prato mais económico sem perder sabor.

Ingredientes necessários:

  • 1 filete de pescada previamente temperado com sal, limão, salsa e alho picado
  • 3 colheres de sopa de grão-de-bico
  • 1 ovo

O modo de preparação é simples: triturar todos os ingredientes e cozinhar numa frigideira ligeiramente pincelada com azeite. O resultado é um prato nutritivo, saboroso e ideal para os dias de maior correria, permitindo manter uma alimentação equilibrada sem perder muito tempo.

