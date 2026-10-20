Em plena lua de mel de sonho, este famoso português anuncia que vai voltar a ser pai aos 50 anos

Das frigideiras à máquina de café, os essenciais em qualquer cozinha

O chef, de 50 anos, partilhou a novidade nas redes sociais durante a viagem romântica à Tailândia com Samanta Soares. Henrique Sá Pessoa já é pai de Inês, de 19 anos, fruto de uma relação anterior.

Henrique Sá Pessoa prepara-se para viver uma nova etapa da vida familiar. O chef português, de 50 anos, anunciou que vai voltar a ser pai, numa notícia que partilhou nas redes sociais durante a lua de mel com a mulher, Samanta Soares, na Tailândia.

«Lua de mel + 1 na Tailândia. A vida é boa», escreveu o cozinheiro na legenda de várias fotografias da viagem, revelando assim que o casal espera um bebé.

O anúncio foi feito na segunda-feira, 19 de outubro, e chega pouco mais de um ano depois do casamento, celebrado em setembro de 2025, em Évora.

A novidade marca um novo capítulo na vida pessoal do chef, conhecido pelo percurso na alta gastronomia portuguesa, que se prepara agora para voltar a viver a experiência da paternidade quase duas décadas depois de ter sido pai pela primeira vez.

Henrique Sá Pessoa vai ser pai pela segunda vez

Henrique Sá Pessoa já é pai de Inês, de 19 anos, fruto de uma relação anterior. A filha ocupa um lugar importante na vida do chef, que já falou publicamente sobre a importância de conciliar as exigências da profissão com a presença na vida familiar.

Numa entrevista ao Observador, em 2020, o cozinheiro explicou que alterou a organização profissional depois do nascimento da filha para conseguir estar mais presente.

«Desde que nasceu a minha filha alterei muito a minha logística em termos profissionais para garantir que era uma presença forte na vida dela», recordou na altura.

A declaração ajuda a compreender uma dimensão menos visível da vida de um chef cuja profissão implica horários exigentes, serviços prolongados e uma grande dedicação ao trabalho.

Agora, com a chegada de um novo bebé, Henrique Sá Pessoa prepara-se para voltar a viver a paternidade numa fase diferente da vida, depois de ter consolidado uma carreira de destaque na gastronomia.

O casamento com Samanta Soares foi celebrado em Évora

Henrique Sá Pessoa e Samanta Soares casaram-se a 27 de setembro de 2025, numa cerimónia realizada na Adega Fita Preta, em Évora.

A relação tinha sido tornada pública no final de 2024 e o pedido de casamento aconteceu durante uma viagem a Paris. Na ocasião, o chef partilhou a notícia nas redes sociais, descrevendo a cidade como o cenário escolhido para um momento especial a dois.

O casamento marcou uma nova etapa na vida do casal, que celebra agora a novidade da gravidez durante a viagem de lua de mel.

Apesar de terem oficializado a relação em 2025, só agora, mais de um ano depois, decidiram fazer a viagem romântica. Foi precisamente durante estes dias na Tailândia que o chef partilhou a notícia que está a marcar esta fase da vida familiar.

Uma nova fase para o chef de duas estrelas Michelin

Para além da vida pessoal, Henrique Sá Pessoa construiu um percurso de referência na gastronomia portuguesa. Nascido em Oeiras, em 1976, descobriu o interesse pela cozinha durante uma experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, onde viria a estudar no Pennsylvania Institute of Culinary Arts.

Ao longo da carreira, trabalhou em restaurantes de referência em Londres, Sydney e Lisboa, antes de desenvolver os seus próprios projetos em Portugal.

Em 2009, abriu o restaurante Alma, em Lisboa, que se tornou um dos projetos mais reconhecidos da sua carreira. O chef é distinguido com duas estrelas Michelin pelo trabalho desenvolvido na alta gastronomia.

Além da atividade nos restaurantes, Henrique Sá Pessoa tornou-se conhecido do grande público através de programas de televisão e de livros de cozinha, consolidando uma presença que ultrapassa o universo gastronómico.

Agora, o chef tem pela frente um novo desafio, desta vez longe das cozinhas profissionais: a chegada de mais um filho. A notícia foi partilhada de forma descontraída, com uma frase curta que resume o momento vivido pelo casal. «A vida é boa», escreveu Henrique Sá Pessoa, numa publicação que assinala o início de uma nova etapa familiar.