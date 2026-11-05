Após ser acusada de "humilhar" João Palhinha na festa do filho, Patrícia Palhares faz esclarecimento e 'envolve' Cristiano Ronaldo

Dois anos depois da separação, Patrícia Palhares quebra silêncio sobre o que viveu com João Palhinha

As imagens da festa do 4.º aniversário de João Maria, filho de João Palhinha e Patrícia Palhares

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Patrícia Palhares decidiu pronunciar-se sobre a polémica em torno da festa de aniversário do filho mais velho, João Maria, depois de a ausência de referências a João Palhinha na decoração da celebração ter motivado críticas e comentários. A cantora explicou agora o motivo da escolha dos elementos da festa e revelou um pormenor que envolve o futebolista e Cristiano Ronaldo.

A explicação foi tornada pública por Cláudio Ramos, esta quarta-feira, 4 de novembro, no espaço Conversas de Café, do programa Dois às 10, da TVI. O apresentador partilhou uma mensagem que recebeu diretamente de Patrícia Palhares, na qual a cantora procurou esclarecer as circunstâncias da celebração.

A polémica surgiu depois de Patrícia ter organizado uma festa com o futebol como tema. Nas imagens divulgadas, João Maria surgia rodeado de referências a vários jogadores, mas não havia qualquer fotografia ou elemento alusivo ao pai, João Palhinha. O menino vestiu inclusivamente uma camisola de Cristiano Ronaldo, enquanto uma montagem fotográfica o mostrava ao lado do capitão da Seleção Nacional.

A ausência do internacional português não passou despercebida e tornou-se tema de discussão no programa «V+ Fama», na terça-feira, 3 de novembro. Adriano Silva Martins mostrou-se surpreendido com a escolha e questionou a decisão da cantora. Também outros comentadores manifestaram reservas relativamente à ausência de referências ao pai numa festa com uma temática tão ligada ao futebol.

Perante os comentários, Patrícia Palhares decidiu explicar que a celebração foi pensada tendo em conta os gostos pessoais do filho, e não a exposição pública dos pais. «O João Maria adora futebol e teve um bolo com os seus jogadores favoritos», começou por esclarecer, numa mensagem lida por Cláudio Ramos.

A cantora fez questão de sublinhar que a relação da criança com o pai não deve ser confundida com a imagem pública do futebolista.

«Para o meu filho, para o nosso filho, o pai é simplesmente o pai, que ele adora. Não o vê como uma figura pública, mas como qualquer criança vê o seu pai», afirmou.

A montagem com Cristiano Ronaldo e o papel de João Palhinha

Um dos aspetos que mais comentários suscitou foi a presença de uma montagem fotográfica em que João Maria aparecia ao lado de Cristiano Ronaldo. Patrícia Palhares explicou agora a origem da imagem e revelou que o próprio João Palhinha já tinha tentado concretizar o desejo do filho de conhecer o craque português.

«Toda a família conhece o fascínio do João Maria pelo Cristiano Ronaldo e a vontade que sempre teve de tirar uma fotografia com ele. Num dos jogos da Seleção, o próprio pai tentou concretizar esse desejo ao filho. Infelizmente, não conseguimos», contou.

Foi perante a impossibilidade de realizar esse desejo que a cantora decidiu criar uma montagem com os dois.

Segundo Patrícia, João Palhinha também viu a imagem e teve conhecimento da felicidade do filho quando este lhe mostrou o resultado, entusiasmado por ter uma fotografia ao lado do seu ídolo.

«Foi apenas um gesto para fazer o nosso filho feliz no seu aniversário», reforçou a cantora, deixando ainda um apelo para que a situação seja entendida no contexto em que aconteceu.

«É neste contexto e com esta simplicidade que isto tem que ser entendido», concluiu.

João Maria celebrou quatro anos em outubro

João Maria completou quatro anos a 24 de outubro. É o filho mais velho de Patrícia Palhares e João Palhinha, que se separaram em 2024 e têm ainda outro filho em comum, Francisco Maria, nascido em janeiro de 2025.

Desde a separação, os dois têm assinalado algumas datas especiais dos filhos em celebrações distintas. Em janeiro deste ano, por exemplo, ambos assinalaram separadamente o primeiro aniversário de Francisco.

Neste caso, foi a ausência de referências ao pai numa festa dedicada ao futebol que colocou Patrícia Palhares no centro dos comentários. Com o esclarecimento agora divulgado, a cantora procurou afastar as interpretações de provocação e explicar que a escolha teve como único propósito corresponder aos desejos do filho.