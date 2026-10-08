“Vesti muitos vestidos de noiva” e “estava destruída”: a partilha íntima de Patrícia Palhares ‘reacende’ separação de João Palhinha

Patrícia Palhares recorreu às redes sociais para revelar uma série de coisas que poucos, ou mesmo ninguém, saberiam sobre si. Entre as confissões, fala de momentos difíceis, da maternidade, dos estudos, dos sonhos que deixou para trás e de uma vida muito diferente daquela que, durante anos, mostrou publicamente.

E há frases que, apesar de não mencionarem João Palhinha, inevitavelmente fazem recordar o período conturbado que marcou o fim do casamento com o futebolista.

“Muitas vezes viram-me feliz e por dentro estava destruída. A terapia ajudou-me a voltar a encontrar-me”, escreveu Patrícia, numa das revelações que mais atenção despertou.

A cantora e estudante de Medicina Dentária não explica a que momentos se refere, nem associa diretamente esta frase ao fim da relação com o internacional português. Ainda assim, tendo em conta o passado recente do ex-casal e a forma inesperada como a separação aconteceu, as palavras deixam algumas perguntas no ar.

“Já vesti muitos vestidos de noiva, mas nunca cheguei a casar pela Igreja”

Entre as dez confissões partilhadas, há uma que ganha uma dimensão particularmente curiosa quando recordado o percurso amoroso de Patrícia Palhares.

“Já vesti muitos vestidos de noiva, mas nunca cheguei a casar pela Igreja”, revelou.

Patrícia e João Palhinha começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos no ano seguinte, depois de um pedido de casamento feito pelo futebolista em Belém. Em 2021, Patrícia revelou publicamente que os dois já tinham oficializado a relação, embora a cerimónia que idealizavam tivesse ficado adiada.

A festa e a cerimónia religiosa nunca chegaram, contudo, a acontecer. Anos depois, já divorciada, Patrícia recupera precisamente essa imagem dos “vestidos de noiva” e de um casamento que nunca chegou a concretizar-se pela Igreja. Não diz que está a falar da relação com João Palhinha, mas a referência não deixa de ganhar um significado especial à luz da história que os dois viveram.

Uma relação que terminou quando Patrícia estava grávida

A separação de Patrícia Palhares e João Palhinha tornou-se pública em setembro de 2024, poucos dias depois de Patrícia ter anunciado que estava grávida do segundo filho do casal.

Os dois já eram pais de João Maria e tinham oficializado a relação em 2021. O divórcio viria a ser formalizado em outubro desse ano, depois de o ex-casal chegar a acordo sobre o fim do casamento e questões relacionadas com as responsabilidades parentais.

Na altura, o fim da relação foi acompanhado por uma enorme onda de especulação. Surgiram notícias e comentários sobre alegadas dificuldades relacionadas com dinheiro, alegadas infidelidades e uma suposta terceira pessoa. Nenhuma dessas versões foi assumida por Patrícia como explicação para o fim do casamento.

João Palhinha, por sua vez, reagiu publicamente em outubro de 2024, pedindo respeito pela esfera privada da família e pelas crianças. O jogador afirmou ainda que as “especulações e inverdades” publicadas a respeito de ambos eram falsas e garantiu: “Até ao fim, estive absolutamente empenhado no meu casamento e no respeito à vida familiar”.

“Viraram-me feliz e estava destruída”: uma frase que deixa muito por explicar

A confissão sobre ter sido vista feliz quando, por dentro, estava “destruída” é talvez aquela que mais facilmente remete para o período em que a vida de Patrícia mudou radicalmente.

Na altura da separação, Patrícia estava grávida do segundo filho, enquanto João Palhinha iniciava uma nova etapa profissional na Alemanha, depois da mudança para o Bayern de Munique.

O próprio futebolista recordou esse período em 2026, admitindo que a adaptação à Alemanha não correu como esperava e que, além de uma lesão, teve “alguns problemas pessoais que não ajudaram nada à situação”, antes de afirmar que conseguiu “reeguer-se”.

É uma declaração que, tal como agora acontece com as palavras de Patrícia, deixa muito por explicar. Nenhum dos dois apresentou publicamente uma narrativa completa sobre aquilo que conduziu ao fim da relação. E é nesse espaço de silêncio que continuam a surgir interpretações.

As polémicas que marcaram o divórcio

Na altura, uma das versões divulgadas sobre a rutura apontava para alegados problemas financeiros e para supostos gastos elevados de Patrícia. Chegou a ser noticiada uma alegada despesa de 100 mil euros.

Essa versão foi posteriormente contrariada por fontes próximas de Patrícia, que garantiram que o casal mantinha contas separadas e contestaram a ideia de que a cantora tivesse gasto daquela forma o dinheiro do então marido.

Também circularam rumores de uma alegada traição e de uma terceira pessoa. Essas informações foram amplamente noticiadas na época, mas nunca foram confirmadas pelos protagonistas. João Palhinha negou categoricamente as especulações que considerou falsas no comunicado em que falou sobre o divórcio.

Já em 2025, Patrícia voltou a ser notícia por uma publicação nas redes sociais em que utilizou uma música cuja letra abordava uma traição. O gesto foi interpretado por alguns como uma possível indireta ao ex-marido, mas, mais uma vez, Patrícia não identificou João Palhinha nem confirmou qualquer intenção desse género.

“Congelei a Universidade durante sete anos e voltei com dois filhos”

Outra das revelações de Patrícia ajuda a perceber a dimensão da mudança que atravessou.

“Congelei a Universidade durante sete anos e voltei com dois filhos”, contou. A criadora de conteúdos digitais revelou ainda que passa “muitas noites em claro” para conseguir concluir todas as cadeiras e terminar o curso o mais rapidamente possível.

É uma realidade bem diferente daquela que muitas vezes é percecionada através das redes sociais, onde a vida familiar pode aparecer resumida a fotografias felizes, momentos com os filhos e conquistas.

Patrícia admite agora que essa imagem não correspondeu sempre ao que sentia. E acrescenta: “Durante muito tempo achei que, para ser boa mãe, tinha de abdicar de outras partes de mim. Hoje estou a aprender que posso ser mãe, estudar, trabalhar e continuar a ter sonhos”.

Mais do que uma referência direta ao passado conjugal, esta parece ser uma declaração sobre a mulher que Patrícia está a tentar reconstruir depois de uma fase particularmente exigente.

Uma mulher que diz ter aprendido a não ter de “conseguir sempre”

Patrícia fala ainda de outro episódio particularmente duro. “Fui submetida a uma cirurgia às 22h e às 9h da manhã estava num compromisso. Poucos sabiam, eu também achava que tinha de conseguir sempre", revelou.

A frase encaixa numa das ideias que atravessa todo o texto publicado pela cantora: a tentativa de mostrar que aquilo que se vê por fora nem sempre corresponde ao que acontece por dentro.

Fala do medo de falhar. Da pressão. Da maternidade. Dos estudos. Dos sonhos adiados. Da necessidade de pedir ajuda. E da terapia como parte do processo de se reencontrar.

Nada disso é apresentado por Patrícia como uma explicação para o fim do casamento. Mas, inevitavelmente, a publicação surge perante um passado que ainda deixou muitas perguntas sem resposta.

“Já estive num estúdio para gravar um single”

Entre as revelações mais inesperadas está também uma ligada à música. “Já estive num estúdio para gravar um single e ainda não tive coragem de o terminar”, confessou.

Patrícia recorda igualmente que esteve perto de ir estudar para os Estados Unidos e que a sua vida poderia ter sido “completamente diferente”. Conta ainda que já praticou esgrima e pole dance.

São detalhes aparentemente desligados da relação com João Palhinha, mas que fazem parte da mesma mensagem: mostrar uma mulher com projetos, medos e ambições que existiam para lá da imagem pública de companheira e mãe.

Depois de uma relação altamente mediatizada, de um casamento que terminou durante uma gravidez e de meses marcados por rumores e versões contraditórias, Patrícia parece querer contar a sua própria história, sem, desta vez, explicar diretamente o que aconteceu entre ela e o pai dos seus dois filhos.

Pode ver aqui a partilha feita por Patrícia Palhares:

“És incrível”, “Guerreira”, “Mulherão”: Patrícia Palhares recebe onda de amor

A publicação rapidamente ficou inundada de mensagens de apoio.

“És linda e é tão bom ver-te a brilhar cada vez mais”, “És incrível”, “És um orgulho”, “Guerreira”, “Mulherão” e “Mulher furacão” são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

Houve ainda quem destacasse precisamente a força que Patrícia demonstra perante as adversidades. “Ninguém imagina as cicatrizes que carregas”, pode ler-se numa das mensagens, enquanto outra seguidora escreveu que por detrás de uma “menina frágil” estava uma “Mulher valente”.

A reação acaba por reforçar a mensagem que Patrícia quis transmitir: há uma parte da sua história que o público não conheceu enquanto acompanhava, à distância, os acontecimentos da sua vida.

Não há, nas palavras de Patrícia, uma acusação direta a João Palhinha. Nem uma explicação para o fim do casamento. Mas, tendo em conta tudo o que ficou por esclarecer sobre a separação, são frases que inevitavelmente fazem regressar algumas perguntas sobre aquilo que aconteceu nos bastidores de uma relação que, durante anos, pareceu ter um final muito diferente daquele que acabou por acontecer.