"Há quase um ano numa relação...": Patrícia Palhares, ex de João Palhinha, surpreende ao revelar nova fase da sua vida

A cantora e influenciadora digital surpreendeu os seguidores com uma transformação radical de imagem. Depois de quase um ano com o cabelo bob, Patrícia Palhares apostou numa longa cabeleira para dar vida à Cinderela, no musical de Natal do Nova Arcada. A mudança surge numa fase em que tem apostado em novos projetos profissionais, depois da polémica separação de João Palhinha.

Patrícia Palhares está de visual renovado e não passou despercebida nas redes sociais. Depois de quase um ano fiel ao cabelo curto, estilo bob, a cantora decidiu despedir-se do penteado que a acompanhou nos últimos meses e surgiu com uma longa cabeleira, numa transformação que deixou os seguidores rendidos.

A mudança não é, contudo, apenas uma questão de imagem. Há uma nova personagem à espera da artista e a transformação faz parte da preparação para um desafio profissional especial: Patrícia vai dar vida à Cinderela no musical de Natal do Nova Arcada, em Braga.

Foi a própria quem revelou a novidade através de uma publicação nas redes sociais, onde mostrou o resultado da transformação e explicou o motivo da mudança.

«Há quase um ano numa relação com o meu bob hair e eu adorava! Mas chegou a altura de mudar e entrar numa nova personagem… literalmente!», escreveu, antes de anunciar a participação no espetáculo.

A cantora fez questão de agradecer às profissionais responsáveis pelo novo visual. A transformação esteve a cargo de Raquel, do RL Studio Concept, enquanto a maquilhagem ficou nas mãos de Daniela Rosa.

«Esta transformação não podia ter ficado em melhores mãos», destacou Patrícia, que terminou a publicação com uma mensagem que já antecipa a chegada da personagem: «A Cinderela está a chegar».

Os elogios não tardaram: «Uma verdadeira diva»

A nova imagem conquistou rapidamente os seguidores de Patrícia Palhares. Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de admiração e os elogios à transformação.

«Lindíssima», «mulherão!!», «Bela Cinderela», «Uma verdadeira diva», «Maravilhosa», «Encantadora» e «Está lindíssima» são algumas das reações deixadas pelos fãs.

Houve também quem lamentasse não poder assistir ao espetáculo, deixando mensagens de apoio à cantora e manifestando vontade de a ver em palco.

A reação mostra que a mudança não passou despercebida a quem acompanha regularmente a artista, que voltou a surpreender com uma imagem bastante diferente daquela a que habituou os seguidores durante o último ano.

Um novo desafio profissional: Patrícia Palhares vai ser Cinderela

A transformação está ligada a um projeto que promete marcar a época natalícia em Braga. Patrícia Palhares integra o elenco do musical «Cinderela», que chega ao Nova Arcada a 27 de novembro, com uma produção que combina teatro, música e dança.

A artista vai partilhar o papel principal com Marisa Quintas, enquanto Rui Andrade e João Costa interpretam o Príncipe. As duas atrizes vão alternar entre sessões.

A antestreia está marcada para 27 de novembro, seguindo-se as sessões regulares a partir do dia 28. O espetáculo ficará em cena até 10 de janeiro de 2027.

Para Patrícia, que tem também um percurso ligado à música, este projeto representa uma oportunidade de explorar uma nova vertente artística e de se apresentar ao público através de uma personagem bem conhecida de várias gerações.

E a mudança de visual parece fazer parte dessa entrega à personagem. O bob que tanto elogiava ficou para trás. No seu lugar, uma longa cabeleira que acompanha a imagem clássica da princesa dos contos de fadas.

A separação de João Palhinha e os rumores que voltaram a dar que falar

A novidade profissional surge numa fase em que Patrícia Palhares continua a construir o seu percurso longe da relação com João Palhinha, com quem tem dois filhos, João Maria e Francisco Maria.

O fim do casamento foi conhecido em setembro de 2024, numa altura particularmente delicada para a cantora, que estava grávida do segundo filho do casal. Os dois tinham começado a namorar em 2019 e casado em 2021. O divórcio ficou oficialmente concluído em outubro desse ano.

A separação gerou grande atenção mediática e foi acompanhada por várias notícias sobre os possíveis motivos para o fim da relação. Entre as versões que circularam chegou a estar a hipótese de uma terceira pessoa, mas essa informação nunca foi confirmada pelos protagonistas.

Na altura, João Palhinha decidiu reagir publicamente através de um comunicado, no qual pediu respeito pela privacidade da família e contestou as informações que estavam a ser divulgadas.

«Até ao fim, estive absolutamente empenhado no meu casamento e no respeito à vida familiar, o que não pode ser colocado em causa», afirmou o internacional português, que também apelou à proteção da imagem dos filhos.

Já em março de 2026, o futebolista recordou, no podcast «Jogo Pelo Jogo», o período difícil que atravessou durante a mudança para o Bayern Munique, admitindo que, além das dificuldades desportivas e de uma lesão, teve «alguns problemas pessoais» que não ajudaram à sua adaptação.

Mais recentemente, o regresso de João Palhinha a Portugal, para representar o Benfica, voltou a alimentar rumores sobre uma eventual reaproximação entre os dois. Cláudio Ramos chegou mesmo a manifestar-se convicto de que o antigo casal poderia voltar a estar junto.

Patrícia não confirmou essa possibilidade. Depois das especulações, partilhou uma reflexão sobre a importância de proteger a saúde emocional, mas sem identificar qualquer pessoa ou relacionar diretamente a mensagem com os rumores. Para já, o que é público é que os dois estão divorciados e continuam ligados pela parentalidade dos filhos. Sobre a vida sentimental, nenhum dos dois confirmou uma reconciliação.