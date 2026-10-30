Patrícia Palhares
Patrícia Palhares | Fotos: Instagram

"Há quase um ano numa relação...": Patrícia Palhares, ex de João Palhinha, surpreende ao revelar nova fase da sua vida
Mafalda Mourão
Há 23 min

Patrícia Palhares

Patrícia Palhares faz partilha íntima

A ex-companheira de João Palhinha está a deixar os fãs ao rubro com a novidade anunciada

A cantora e influenciadora digital surpreendeu os seguidores com uma transformação radical de imagem. Depois de quase um ano com o cabelo bob, Patrícia Palhares apostou numa longa cabeleira para dar vida à Cinderela, no musical de Natal do Nova Arcada. A mudança surge numa fase em que tem apostado em novos projetos profissionais, depois da polémica separação de João Palhinha.

Patrícia Palhares está de visual renovado e não passou despercebida nas redes sociais. Depois de quase um ano fiel ao cabelo curto, estilo bob, a cantora decidiu despedir-se do penteado que a acompanhou nos últimos meses e surgiu com uma longa cabeleira, numa transformação que deixou os seguidores rendidos.

A mudança não é, contudo, apenas uma questão de imagem. Há uma nova personagem à espera da artista e a transformação faz parte da preparação para um desafio profissional especial: Patrícia vai dar vida à Cinderela no musical de Natal do Nova Arcada, em Braga.

Foi a própria quem revelou a novidade através de uma publicação nas redes sociais, onde mostrou o resultado da transformação e explicou o motivo da mudança.

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«Há quase um ano numa relação com o meu bob hair e eu adorava! Mas chegou a altura de mudar e entrar numa nova personagem… literalmente!», escreveu, antes de anunciar a participação no espetáculo.

A cantora fez questão de agradecer às profissionais responsáveis pelo novo visual. A transformação esteve a cargo de Raquel, do RL Studio Concept, enquanto a maquilhagem ficou nas mãos de Daniela Rosa.

«Esta transformação não podia ter ficado em melhores mãos», destacou Patrícia, que terminou a publicação com uma mensagem que já antecipa a chegada da personagem: «A Cinderela está a chegar».

Os elogios não tardaram: «Uma verdadeira diva»

A nova imagem conquistou rapidamente os seguidores de Patrícia Palhares. Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de admiração e os elogios à transformação.

«Lindíssima», «mulherão!!», «Bela Cinderela», «Uma verdadeira diva», «Maravilhosa», «Encantadora» e «Está lindíssima» são algumas das reações deixadas pelos fãs.

Houve também quem lamentasse não poder assistir ao espetáculo, deixando mensagens de apoio à cantora e manifestando vontade de a ver em palco.

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A reação mostra que a mudança não passou despercebida a quem acompanha regularmente a artista, que voltou a surpreender com uma imagem bastante diferente daquela a que habituou os seguidores durante o último ano.

Um novo desafio profissional: Patrícia Palhares vai ser Cinderela

A transformação está ligada a um projeto que promete marcar a época natalícia em Braga. Patrícia Palhares integra o elenco do musical «Cinderela», que chega ao Nova Arcada a 27 de novembro, com uma produção que combina teatro, música e dança.

A artista vai partilhar o papel principal com Marisa Quintas, enquanto Rui Andrade e João Costa interpretam o Príncipe. As duas atrizes vão alternar entre sessões.

A antestreia está marcada para 27 de novembro, seguindo-se as sessões regulares a partir do dia 28. O espetáculo ficará em cena até 10 de janeiro de 2027.

Para Patrícia, que tem também um percurso ligado à música, este projeto representa uma oportunidade de explorar uma nova vertente artística e de se apresentar ao público através de uma personagem bem conhecida de várias gerações.

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E a mudança de visual parece fazer parte dessa entrega à personagem. O bob que tanto elogiava ficou para trás. No seu lugar, uma longa cabeleira que acompanha a imagem clássica da princesa dos contos de fadas.

A separação de João Palhinha e os rumores que voltaram a dar que falar

A novidade profissional surge numa fase em que Patrícia Palhares continua a construir o seu percurso longe da relação com João Palhinha, com quem tem dois filhos, João Maria e Francisco Maria.

O fim do casamento foi conhecido em setembro de 2024, numa altura particularmente delicada para a cantora, que estava grávida do segundo filho do casal. Os dois tinham começado a namorar em 2019 e casado em 2021. O divórcio ficou oficialmente concluído em outubro desse ano.

A separação gerou grande atenção mediática e foi acompanhada por várias notícias sobre os possíveis motivos para o fim da relação. Entre as versões que circularam chegou a estar a hipótese de uma terceira pessoa, mas essa informação nunca foi confirmada pelos protagonistas.

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Na altura, João Palhinha decidiu reagir publicamente através de um comunicado, no qual pediu respeito pela privacidade da família e contestou as informações que estavam a ser divulgadas.

«Até ao fim, estive absolutamente empenhado no meu casamento e no respeito à vida familiar, o que não pode ser colocado em causa», afirmou o internacional português, que também apelou à proteção da imagem dos filhos.

Já em março de 2026, o futebolista recordou, no podcast «Jogo Pelo Jogo», o período difícil que atravessou durante a mudança para o Bayern Munique, admitindo que, além das dificuldades desportivas e de uma lesão, teve «alguns problemas pessoais» que não ajudaram à sua adaptação.

Mais recentemente, o regresso de João Palhinha a Portugal, para representar o Benfica, voltou a alimentar rumores sobre uma eventual reaproximação entre os dois. Cláudio Ramos chegou mesmo a manifestar-se convicto de que o antigo casal poderia voltar a estar junto.

Patrícia não confirmou essa possibilidade. Depois das especulações, partilhou uma reflexão sobre a importância de proteger a saúde emocional, mas sem identificar qualquer pessoa ou relacionar diretamente a mensagem com os rumores. Para já, o que é público é que os dois estão divorciados e continuam ligados pela parentalidade dos filhos. Sobre a vida sentimental, nenhum dos dois confirmou uma reconciliação.

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