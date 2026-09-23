A ex-mulher foi acusada de matar os três filhos. Agora, Patrick Clancy vai ser pai novamente

Patrick Clancy vai ser pai novamente. O norte-americano e a mulher, Rachel Danis, estão à espera do primeiro filho em comum, numa nova etapa da vida do homem que perdeu os três filhos em janeiro de 2023.

A novidade foi revelada na entrevista que o casal deu ao programa norte-americano 60 Minutes, a primeira aparição pública de Patrick desde o julgamento da ex-mulher, Lindsay Clancy, que terminou sem um veredicto. A confirmação de que Rachel está grávida surgiu depois da emissão, quando o jornalista Ross Douthat esclareceu que tinha sido propositadamente discreto ao abordar o tema durante a conversa.

Durante a entrevista, Douthat perguntou diretamente ao casal se estava "a começar uma família".

"Vocês estão a começar uma família?", perguntou o jornalista Ross Douthat. "Sim", respondeu Rachel Danis.

No dia seguinte, durante uma participação no programa "CBS Mornings", Douthat explicou que tinha escolhido uma formulação mais vaga durante a entrevista e confirmou que Patrick e Rachel estão, de facto, à espera de um filho.

Um novo capítulo depois da tragédia

Patrick Clancy perdeu Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan, de oito meses, em janeiro de 2023. Lindsay Clancy, então mulher de Patrick e mãe das três crianças, admitiu ter provocado as mortes, mas declarou-se não culpada por inimputabilidade. A defesa alegou que sofria de psicose pós-parto no momento dos acontecimentos.

O julgamento terminou no início de setembro sem consenso entre os jurados. O caso ficou, assim, sem veredicto, e continua por decidir se Lindsay Clancy será novamente julgada.

Foi no contexto dessa tragédia que Patrick voltou agora a falar publicamente. Na entrevista ao "60 Minutes", explicou como tem tentado reconstruir a vida e manter presente a memória dos três filhos.

Patrick e Rachel conheceram-se em janeiro de 2024, num clube de corrida em Nova Iorque. Rachel Danis é médica especialista em fertilidade. O relacionamento aprofundou-se e os dois casaram-se em abril de 2026, em Nova Iorque.

Rachel recordou, na entrevista, o momento em que descobriu que as crianças que via numa fotografia no telemóvel de Patrick tinham morrido.

"Pat puxou do telemóvel para pagar, e reparei numa fotografia adorável de crianças como fundo do ecrã. E perguntei: 'Quem são aquelas crianças?' E o Pat disse: 'São os meus filhos.' E depois acho que perguntei se viviam em Massachusetts, e o Pat disse: 'Morreram.' E isto foi mesmo na caixa."

A médica explicou ainda que, desde que começaram a relação, procurou ajudar Patrick a lidar com a perda.

"Não posso trazê-los de volta. Mas se puder honrá-los e permitir que o Pat faça o luto, mas também continuar a honrá-los no presente, acho que é tudo o que posso fazer."

"Não posso esperar para lhes falar sobre o irmão e a irmã"

A chegada de um novo bebé não significa, para Patrick, deixar para trás a memória dos três filhos que perdeu.

Durante a entrevista, o norte-americano explicou que pretende falar com a criança sobre Cora, Dawson e Callan e preservar o lugar dos três na família.

"Não posso esperar para lhes falar sobre o irmão e a irmã", afirmou, referindo-se a Cora, Dawson e Callan.

A nova família surge depois de anos marcados pela perda, pelo processo judicial e pelo escrutínio público em torno do caso. Patrick revelou também ao "60 Minutes" que passou por um período em que não via sentido em continuar a viver e descreveu o impacto traumático de testemunhar no julgamento.

Agora, ao lado de Rachel, prepara-se para receber um novo filho, enquanto procura manter vivos os nomes e as memórias dos três que perdeu.