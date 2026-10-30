Antes de conquistar Hollywood, Patrick Stewart encontrou no teatro uma forma de escapar à violência familiar: recordamos toda a sua história

O ator britânico morreu em Los Angeles, depois de uma breve luta contra a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy. Com uma carreira de mais de seis décadas, tornou-se um dos rostos mais reconhecidos do cinema e da televisão, mas foi nos palcos, através de Shakespeare, que construiu grande parte do seu percurso artístico.

O universo de Star Trek e dos X-Men perdeu uma das suas figuras mais emblemáticas. Patrick Stewart, o ator britânico que deu vida ao Capitão Jean-Luc Picard e ao Professor Charles Xavier, morreu aos 86 anos, em Los Angeles. A morte foi anunciada pela família na quinta-feira, 29 de outubro, através de uma publicação nas redes sociais oficiais do ator.

Stewart morreu na quarta-feira, dia 28, na sua residência, acompanhado pela mulher, Sunny Ozell, após uma breve doença de Alzheimer e demência com corpos de Lewy, segundo a informação divulgada pela família e confirmada pela sua assessora, Kelly Bush Novak, à imprensa norte-americana.

«Guardaremos para sempre a serenidade e a reflexão estampadas no seu rosto — uma memória perene da sua graça invencível», escreveu a família na mensagem de despedida.

A notícia está a gerar uma onda de homenagens por parte de colegas, amigos e admiradores de várias gerações. Hugh Jackman, que contracenou com Stewart na saga X-Men, recordou-o como um dos grandes nomes do teatro e do cinema, mas também como um amigo extraordinário, destacando tudo o que aprendeu ao seu lado.

Mais do que o rosto de duas das maiores sagas da cultura popular, Patrick Stewart deixa um legado artístico que atravessa o teatro clássico, o cinema, a televisão e a dobragem.

De uma infância difícil aos grandes palcos de Shakespeare

Patrick Stewart nasceu a 13 de julho de 1940, em Mirfield, no condado de Yorkshire, no norte de Inglaterra. Cresceu numa família operária, num ambiente familiar difícil, marcado pela violência doméstica exercida pelo pai contra a mãe.

Foi precisamente no teatro que encontrou um refúgio. Ainda em criança, começou a interessar-se pela representação e integrou um grupo de teatro amador aos 12 anos. Mais tarde, conseguiu uma bolsa para estudar na Bristol Old Vic Theatre School, uma das escolas de representação mais prestigiadas do Reino Unido.

A estreia profissional aconteceu em 1959, numa adaptação de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Em 1966, entrou para a Royal Shakespeare Company, onde permaneceu durante cerca de 14 anos, construindo uma reputação sólida como intérprete de obras clássicas.

Ao longo desse período, deu vida a algumas das personagens mais exigentes do repertório de William Shakespeare, incluindo Hamlet, Macbeth e Cláudio. Trabalhou também em peças de autores como Samuel Beckett e Harold Pinter, consolidando uma carreira teatral que, durante muito tempo, teve maior expressão do que os seus trabalhos no cinema e na televisão.

O próprio ator recordou, nas suas memórias, que o palco lhe proporcionou um espaço seguro, onde podia habitar outras personagens e escapar temporariamente à realidade da sua infância.

O papel de Star Trek que mudou a sua vida aos 47 anos

Apesar de já ter uma carreira reconhecida no teatro e de ter participado em várias produções televisivas e cinematográficas, foi apenas em 1987 que Patrick Stewart alcançou a fama internacional.

Nesse ano, assumiu o papel do Capitão Jean-Luc Picard em Star Trek: The Next Generation, dando continuidade ao universo de ficção científica criado por Gene Roddenberry.

A escolha de Stewart para protagonista da série foi, inicialmente, uma aposta pouco óbvia. O ator tinha uma carreira essencialmente ligada ao teatro britânico e não era uma estrela de Hollywood. Ainda assim, a sua formação clássica, a voz marcante e a presença em cena ajudaram a construir uma das personagens mais reconhecidas da história da televisão.

Stewart interpretou Picard durante as sete temporadas da série, entre 1987 e 1994, regressando posteriormente à personagem em quatro filmes da saga e na série Star Trek: Picard, que teve três temporadas, entre 2020 e 2023.

A personagem tornou-se uma referência da ficção científica, distinguindo-se pela inteligência, capacidade diplomática e sentido de liderança. A interpretação de Stewart ajudou também a dar uma dimensão mais filosófica e humana a uma série que explorava temas como a ética, a política, a diversidade e o futuro da humanidade.

De Capitão Picard a Professor X: outra personagem inesquecível

Em 2000, Patrick Stewart voltou a conquistar uma nova geração de espectadores ao integrar o universo cinematográfico da Marvel, no papel do Professor Charles Xavier, também conhecido como Professor X, em X-Men.

Na saga, interpretou o fundador e líder dos X-Men, um grupo de mutantes que luta pela coexistência pacífica entre humanos e mutantes, numa história que aborda temas como a discriminação, a diferença e a aceitação.

O ator contracenou com Ian McKellen, que interpretava Magneto, numa relação de rivalidade que se tornou um dos elementos centrais da franquia. Fora do ecrã, os dois britânicos mantinham uma amizade de longa data, partilhando também uma ligação profunda ao teatro de Shakespeare.

Stewart regressou ao papel de Charles Xavier em vários filmes da saga, incluindo X2, X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past e Logan, entre outros.

A sua presença em Star Trek e X-Men fez dele uma figura transversal a diferentes gerações de espectadores, conseguindo conciliar o prestígio do teatro clássico com o sucesso comercial de duas das maiores franquias do entretenimento.

Uma carreira muito para além de Star Trek e X-Men

Embora Picard e Professor X sejam as personagens mais associadas ao seu nome, a carreira de Patrick Stewart foi bastante mais abrangente.

Antes de alcançar a fama internacional, participou em produções televisivas britânicas como I, Claudius e Tinker Tailor Soldier Spy, além de ter integrado filmes como Excalibur (1981) e Dune (1984).

No cinema, destacou-se ainda em títulos como L.A. Story e Conspiracy Theory. Na televisão, participou também na série de comédia Extras, onde interpretou uma versão caricatural de si próprio, demonstrando uma faceta humorística que nem sempre era evidente nas suas personagens mais solenes.

No teatro, manteve uma relação próxima com os grandes textos dramáticos. Uma das suas colaborações mais conhecidas foi com Ian McKellen, com quem protagonizou produções de À Espera de Godot, de Samuel Beckett, e No Man's Land, de Harold Pinter, em palcos do West End e da Broadway.

A dimensão do seu percurso artístico refletiu-se também nos prémios e distinções que recebeu ao longo da vida:

Três prémios Olivier, um dos mais importantes reconhecimentos do teatro britânico.

Um Grammy, pelo álbum de narração de Prokofiev: Peter and the Wolf, em 1996.

Nomeações para os prémios Emmy e Tony, entre outras distinções.

Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, distinção atribuída pela rainha Isabel II, em 2010, pelos seus serviços às artes dramáticas.

Em 2023, publicou as suas memórias, intituladas Making It So, nas quais revisitou a infância em Yorkshire, os primeiros anos de carreira, a experiência na Royal Shakespeare Company e a passagem para o estrelato internacional.

Patrick Stewart também foi uma voz ativa na defesa dos direitos humanos

Fora dos palcos e dos ecrãs, o ator manteve uma intervenção pública em causas sociais, nomeadamente na defesa dos direitos humanos, no apoio a refugiados e no combate à violência doméstica.

A sua própria experiência familiar durante a infância contribuiu para o envolvimento nesta última causa. Stewart foi patrono da Refuge, uma organização britânica que apoia mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, e colaborou com o International Rescue Committee, entidade dedicada à assistência humanitária a pessoas afetadas por conflitos e crises.

O comunicado divulgado pela família destacou precisamente esta dimensão do seu percurso, sublinhando que as suas conquistas profissionais foram acompanhadas por um compromisso com causas humanitárias e sociais.

A morte de Patrick Stewart representa, assim, o desaparecimento de um ator que conseguiu atravessar diferentes universos artísticos sem perder a ligação às suas origens. Do teatro de Shakespeare às viagens a bordo da USS Enterprise, passando pelo universo dos mutantes da Marvel, construiu uma carreira que dificilmente ficará associada a uma única personagem.

Aos 86 anos, deixa um legado de mais de seis décadas e personagens que continuarão a fazer parte da história do entretenimento.