O que é feito de Paula Bobone? A antiga estrela do social e comentadora do “Você na TV!” já tem 81 anos e esta é a sua nova vida

Durante anos, Paula Bobone foi uma presença familiar no pequeno ecrã. Especialista em etiqueta, protocolo e comportamento social, tornou-se também uma figura incontornável dos programas de televisão e das páginas dedicadas à vida social portuguesa.

No Você na TV!, onde foi comentadora de social entre 2011 e 2018, era presença assídua ao lado de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. Hoje, a realidade é diferente.

Aos 81 anos, Paula Bobone está bastante mais afastada da televisão e do circuito mediático que durante tantos anos acompanhou. Mas não desapareceu. Continua ligada à escrita, à cultura e aos temas que sempre fizeram parte do seu percurso e, de vez em quando, regressa ao pequeno ecrã para matar saudades.

As fotografias que tem partilhado nas redes sociais mostram uma Paula Bobone muito diferente daquela que o público estava habituado a encontrar nos estúdios. De cabelos brancos, óculos e sempre muito cuidada na escolha da roupa e dos acessórios, mantém uma imagem muito própria, marcada pelo gosto pela moda e pela combinação de peças e acessórios.

E são precisamente essas publicações que têm despertado comentários nostálgicos dos seguidores, que recordam os tempos em que era presença regular na televisão e dizem sentir falta de a ver no pequeno ecrã.

Uma vida "artística" muito antes da televisão

Paula Bobone nasceu em Lisboa, em 1945, e formou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A sua carreira começou longe dos holofotes: passou pelo Ministério da Cultura e pela Assembleia da República, onde desempenhou funções ligadas às relações públicas, relações internacionais e interparlamentares.

Mas a televisão e o mundo artístico não lhe eram propriamente estranhos. Ainda antes de se tornar conhecida pelos livros sobre etiqueta, teve uma passagem pelo cinema português. Sob o nome Paula Ferreira, participou em filmes como “Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço”, de João César Monteiro, “O Recado” e “O Mal-Amado”.

Mais tarde, haveria de encontrar a sua verdadeira marca pública: a defesa das boas maneiras, do protocolo e do saber estar.

Paula Bobone em Luanda, em 1972

Os livros que fizeram a sua fama

Foi sobretudo a partir de 2000 que o nome Paula Bobone ficou associado aos livros de etiqueta. “Socialmente Correcto”, “Profissionalmente Correcto”, “Cara Metade”, “Socialíssimo”, “Dicionário de Etiqueta” e “Manual de Instruções para Homens de Sucesso” são alguns dos títulos que publicou. Mais tarde escreveu também sobre gestão de eventos, educação e até gastronomia.

Em “Eventologia”, de 2010, reuniu conhecimentos acumulados através da preparação de aulas e cursos de gestão de eventos.

Em 2018 publicou “Educação Queque”, dedicado à educação e às boas maneiras das crianças e jovens. A escrita acabaria por ser uma das grandes constantes da sua vida profissional.

O lado mais privado da vida de Paula Bobone

Paula Bobone é casada desde 1971 com o arquiteto Vasco D’Orey Bobone, com quem tem uma filha, Sofia, nascida em 1983. Sofia é licenciada em Direito e, em 2009, casou-se com Pedro Melo e Castro. Paula Bobone é ainda avó: em 2012, nasceu a primeira neta, Carolina, e, numa entrevista posterior concedida à Lux, a própria referiu-se às suas “netas”, confirmando a existência de pelo menos duas.

Numa entrevista que deu ao blogue D'ali e D'aqui, em 2021, quando questionada sobre as pessoas que mais admirava, Paula Bobone destacou precisamente a família. Depois de décadas associada às festas, viagens e eventos sociais, confessava já não se identificar com aquele universo e dizia ter-se afastado desse circuito. Hoje, os livros, a escrita e a família parecem ocupar um lugar central numa vida muito mais discreta.

Dos eventos e festas ao silêncio mediático

Durante anos, Paula Bobone também foi uma presença habitual no circuito social português e internacional. Os seus visuais muito particulares, a paixão pela moda e a presença em eventos tornaram-na facilmente reconhecível.

Mas essa relação com a vida social mudou. Em 2021, revelou que levava uma vida mais discreta e pacata e decidiu colocar parte do seu guarda-roupa em leilão. Eram peças acumuladas ao longo de décadas, incluindo roupa e acessórios de grandes marcas internacionais.

Foi, de alguma forma, o retrato de uma mudança de época: a mulher que durante anos circulou entre festas e eventos começou a preferir uma vida menos exposta.

O afastamento dos holofotes não significou, porém, inatividade. Em 2024, Paula Bobone publicou “Palácio no Estoril: O Hotel Inspirador”, uma obra editada pela Câmara Municipal de Cascais sobre a história do emblemático Hotel Palácio e a memória do Estoril.

A ideia nasceu depois de uma visita ao hotel, em 2023, durante a qual conversou com o histórico concierge José Diogo Vieira. A partir desse encontro, decidiu investigar e escrever sobre o espaço.

Na apresentação da obra, deixou ainda uma pista sobre o futuro: disse que estava a ler muito, que queria continuar a escrever e que tinha vários projetos em mãos. Falou também de uma obra sobre a sua própria vida.

Menos televisão. Menos festas. Menos exposição.

Apesar de estar a aproveitar a vida "longe dos holofotes", Paula Bobone é uma mulher que continua a gostar de se arranjar, de experimentar combinações, de usar acessórios e, sobretudo, de manter uma identidade visual que há décadas faz parte da sua imagem pública.

Talvez seja por isso que, perante as mais recentes partilhas que fez nas redes sociais, os comentários dos seguidores acabam por voltar quase sempre ao mesmo ponto: a televisão sente a falta de Paula Bobone, e o público também.