Paula Lobo Antunes está de regresso às novelas da TVI. A atriz integra o elenco de «Heróis do Mar», a nova aposta da estação na ficção nacional, onde vai assumir um papel de destaque.

O anúncio marca um novo capítulo num percurso de quase duas décadas ligado à TVI, durante o qual a atriz deu vida a personagens em novelas como «Flor do Mar», «Mar de Paixão», «Mulheres», «Santa Bárbara» e «Prisioneira». Mais recentemente, integrou o elenco de «O Arquiteto», uma produção da TVI para a Prime Video.

Entusiasmada com este regresso, Paula Lobo Antunes destaca a importância da estação no seu crescimento profissional e pessoal.

«Foi com muito gosto que aceitei este desafio. A TVI faz parte do meu percurso como atriz, cresci sempre em todos os papéis que aqui fiz e ganhei amigos para a vida. Estou entusiasmada por estar de volta com uma personagem que sei que irá surpreender e mal posso esperar que o público a conheça», partilha a atriz.

Com «Heróis do Mar», Paula Lobo Antunes prepara-se para escrever mais um capítulo da sua história na ficção da TVI, reencontrando o público que acompanha o seu percurso há quase 20 anos.