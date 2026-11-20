Paulo Futre está a dar que falar nas redes sociais, mas desta vez não é por causa do futebol. O antigo internacional português voltou a apostar numa imagem que faz recuar várias décadas e está a despertar a nostalgia de quem acompanhou os seus tempos de glória dentro das quatro linhas.

Nas fotografias mais recentes partilhadas nas redes sociais, o antigo craque surge com um visual que faz lembrar aquele que o tornou inconfundível nos anos 80 e início dos anos 90. O cabelo comprido está de volta, acompanhado por barba e óculos de massa, numa imagem que não passou despercebida aos seguidores.

E as reações não tardaram. Entre elogios, surpresa e alguma incredulidade, são muitos os internautas que comentam a transformação do antigo futebolista.

"Estás top, Paulinho", "Que estilo", "Viajei no tempo a ver estas fotos", "O craque dos anos 80 está de volta", e "Mas fala-me sobre esse cabelo!" são algumas das mensagens deixadas nas publicações. Outros seguidores mostram-se mais surpreendidos com a diferença: "Está irreconhecível... parece outra pessoa! Mas quando fala, continua igual!" e "O que é que aconteceu ao Futre? Ele está irreconhecível!" são outros dos comentários que se podem ler.

Um visual que faz recordar os anos de glória

Para quem acompanhou a carreira de Paulo Futre, a nova imagem tem um sabor especial. O cabelo comprido foi, durante muitos anos, uma das suas imagens de marca, numa altura em que o antigo extremo era considerado um dos maiores talentos do futebol português.

Formado no Sporting, Futre começou a destacar-se ainda muito jovem, mas foi ao serviço do FC Porto que viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Entre 1984 e 1987, conquistou dois campeonatos nacionais e fez parte da equipa que venceu a Taça dos Campeões Europeus, em 1987, frente ao Bayern de Munique, numa inesquecível final disputada em Viena.

O talento do português ultrapassou rapidamente fronteiras. Nesse mesmo ano, depois de conquistar a Europa com os dragões, mudou-se para o Atlético de Madrid, onde se tornou uma das grandes figuras do clube espanhol. A qualidade técnica, a velocidade e os dribles fizeram dele um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos.

A dimensão do seu talento ficou também demonstrada na votação da Bola de Ouro de 1987, na qual alcançou um extraordinário segundo lugar, atrás do neerlandês Ruud Gullit.

Sporting, FC Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Marselha e AC Milan foram alguns dos emblemas que marcaram o percurso de um futebolista que continua a ser uma das figuras mais reconhecidas do desporto nacional.

Agora, longe dos relvados, Paulo Futre volta a captar atenções por uma razão bem diferente. E, a julgar pelas reações nas redes sociais, há algo que permanece intacto: a capacidade de não deixar ninguém indiferente.