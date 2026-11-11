Paulo Pires abre o baú das recordações e mostra fotografias privadas da mulher: "Ainda não sabias que ias ser a mulher da minha vida"

Paulo Pires e Astrid estão casados há 25 anos. As imagens mostram que o amor continua intacto

Paulo Pires voltou a surpreender os seguidores com uma declaração de amor a Astrid Werdnig. Para assinalar o aniversário da mulher, o ator recuperou fotografias antigas, captadas por si muito antes de os dois iniciarem uma relação amorosa. São imagens especiais, de uma fase em que ainda não imaginavam o futuro que iriam construir juntos, e que acompanharam uma mensagem particularmente romântica.

«Happy Birthday My ❤️ Estas fotografias foram feitas por mim quando ainda não sabias que ias ser a mulher da minha vida 😉», escreveu Paulo Pires na legenda da publicação que partilhou no Instagram.

A declaração não passou despercebida e Astrid Werdnig fez questão de reagir à homenagem, deixando um coração vermelho na publicação do marido. Também os amigos e admiradores do casal se apressaram a deixar mensagens de carinho, com vários elogios dirigidos à modelo austríaca.

«Que lindo! Parabéns», «Tão linda», «Rainha», «Vocês formam um casal lindíssimo», «A mulher mais bonita do Mundo» e «Está cada vez mais gira» são alguns dos comentários que se podem ler na caixa de comentários. Uma onda de carinho que voltou a demonstrar a simpatia que Paulo Pires e Astrid despertam junto do público.

Uma história de amor que começou em Viena

A publicação ganha ainda mais significado quando se conhece o percurso do casal. Paulo Pires e Astrid Werdnig conheceram-se na década de 90, em Viena, na Áustria, quando ambos trabalhavam como modelos. Foi nesse contexto que os caminhos dos dois se cruzaram, dando início a uma relação que viria a transformar-se numa das histórias de amor mais duradouras do meio artístico português.

Aliás, o próprio ator já recordou publicamente um dos episódios curiosos dos primeiros tempos de aproximação. Numa entrevista à RFM, contou que Astrid o abordou num dos apartamentos disponibilizados pela agência de modelos, levando duas maçãs e perguntando-lhe se queria uma. «Eu pensei: Pronto, isto é a Eva», recordou, numa alusão à história bíblica. A maçã acabaria por tornar-se um símbolo especial da relação e esteve também presente no casamento.

O casal subiu ao altar a 5 de agosto de 2000, na Áustria. Em 2026, Paulo Pires e Astrid Werdnig assinalaram 26 anos de casamento, uma data que também foi celebrada nas redes sociais, com fotografias do dia da cerimónia e imagens mais recentes dos dois durante umas férias junto ao Wörthersee.

Na altura, o ator recordou as diferenças entre o dia do enlace e o presente, escrevendo: «Há 26 anos chovia torrencialmente. Hoje um calor inacreditável». Já Astrid optou por uma mensagem mais simples, acompanhada por fotografias da cerimónia: «26 ❤️ anniversary».

Duas filhas e uma vida longe dos holofotes

Desta relação nasceram duas filhas, Chloë, em 2004, e Zoë, em 2012. Apesar da popularidade de Paulo Pires, o casal sempre privilegiou a discrição no que diz respeito à vida familiar, partilhando apenas alguns momentos especiais com os seguidores.

O ator, que construiu uma carreira sólida na representação depois de se destacar também no mundo da moda, já falou publicamente sobre a importância da família. Numa entrevista à Lux, em 2015, chegou mesmo a descrever as filhas como «as coisas mais especiais» que fez na vida.

Entre raras partilhas, recordações de outros tempos e declarações de amor, Paulo Pires e Astrid Werdnig continuam a mostrar que a cumplicidade que nasceu há mais de três décadas permanece bem viva.

Desta vez, foram fotografias captadas antes de a história de amor começar a ganhar forma que trouxeram à tona uma das declarações mais românticas do ator.