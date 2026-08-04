Debaixo de chuva de críticas por causa do corpo, cantora faz pausa na carreira

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Falamos de Ariana Grande, cantora norte-americana de 33 anos. Segundo o The Guardian, a artista vai fazer uma pausa na carreira pela primeira vez, depois de concluir a atual digressão mundial. A decisão surge após um período marcado por um intenso escrutínio público sobre a sua aparência física e, de acordo com o jornal britânico, pretende dar prioridade ao seu bem-estar e afastar-se temporariamente dos holofotes.

Nos últimos anos, Ariana Grande tornou-se alvo de comentários constantes sobre o seu corpo. Fotografias, vídeos de atuações e aparições públicas deram origem a milhares de reações nas redes sociais, com muitos internautas a manifestarem preocupação e outros a alimentarem críticas e especulações sobre o seu estado de saúde.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Ariana Grande aborda o tema. Em abril de 2023, segundo um artigo publicado no The Washington Post a cantora publicou um vídeo no TikTok a pedir que as pessoas deixassem de comentar o corpo dos outros. Na altura, revelou que a aparência que muitos consideravam ser a sua versão "mais saudável" correspondia, na verdade, a um período em que tomava antidepressivos, tinha uma alimentação pouco saudável e atravessava um momento difícil da sua vida.

Agora, ao anunciar que se vai afastar da vida pública depois de terminar a atual digressão, voltou a insistir que a escolha não representa uma derrota perante as críticas. Pelo contrário, explicou aos fãs que sente necessidade de estabelecer limites e de dar prioridade ao seu bem-estar físico e emocional.

Apesar do afastamento, a artista garantiu que continua profundamente ligada à música e aos fãs. Descreveu a digressão como uma experiência "curativa" e assegurou que regressará quando sentir que é o momento certo. Até lá, quer simplesmente viver longe do escrutínio constante que, durante demasiado tempo, fez do seu corpo um dos assuntos mais comentados da sua carreira.