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"Abriu o próprio negócio e não vem ninguém": jovem faz apelo sobre espaço criado pelo irmão perto de Lisboa
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Jovem decidiu recorrer às redes sociais para tentar ajudar o irmão

As redes sociais são cada vez mais utilizadas como uma plataforma de promoção para tudo e mais alguma coisa, e foi com a esperança de poder ajudar o irmão que uma jovem criadora de conteúdos digitais recorreu ao Tik Tok para pedir ajuda.

Graziella Pitanga partilhou um vídeo naquela rede social onde mostrava o novo negócio que o irmão abriu recentemente, na Charneca da Caparica. Trata-se de um pequeno lounge que serve comida e bebida, mas que não tem tido muita clientela.

"TikTok, faz a tua magia e ajuda o estabelecimento do meu irmão! Ele e sua mulher abriram esse espaço, com apenas 19 aninhos, se quiseres ajudar e passar por lá! Chama-se Bosque, localizado na Charneca da Caparica, Almada. Morada: Rua dos Benvindos ás Quintinhas, Charneca da Caparica", escreveu na legenda da partilha.

"Fico tão triste por ver o meu irmão à espera de clientes. Ele abriu o seu próprio negócio e quase não vem ninguém", lamentou ainda.

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