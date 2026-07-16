"Abriu o próprio negócio e não vem ninguém": jovem faz apelo sobre espaço criado pelo irmão perto de Lisboa
Jovem decidiu recorrer às redes sociais para tentar ajudar o irmão
As redes sociais são cada vez mais utilizadas como uma plataforma de promoção para tudo e mais alguma coisa, e foi com a esperança de poder ajudar o irmão que uma jovem criadora de conteúdos digitais recorreu ao Tik Tok para pedir ajuda.
Graziella Pitanga partilhou um vídeo naquela rede social onde mostrava o novo negócio que o irmão abriu recentemente, na Charneca da Caparica. Trata-se de um pequeno lounge que serve comida e bebida, mas que não tem tido muita clientela.
"TikTok, faz a tua magia e ajuda o estabelecimento do meu irmão! Ele e sua mulher abriram esse espaço, com apenas 19 aninhos, se quiseres ajudar e passar por lá! Chama-se Bosque, localizado na Charneca da Caparica, Almada. Morada: Rua dos Benvindos ás Quintinhas, Charneca da Caparica", escreveu na legenda da partilha.
"Fico tão triste por ver o meu irmão à espera de clientes. Ele abriu o seu próprio negócio e quase não vem ninguém", lamentou ainda.