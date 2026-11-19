Fonte: Agência Lusa

A ascensão de tecnologias como a inteligência artificial contribuiu para que, em 2025, fosse atingido um número recorde de 3,9 milhões de pedidos de patente em todo o mundo, com a China e os Estados Unidos na liderança.

Quantos pedidos de patentes foram registados em 2025?

As informações constam do mais recente relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) citado na quarta-feira pela agência Efe.

Isto representou um aumento de 6% face ao ano anterior, o maior desde 2016, de acordo com os dados apresentados em conferência de imprensa.

"Embora a incerteza geopolítica e macroeconómica tenha aumentado em 2025, o sistema de propriedade intelectual manteve o seu dinamismo", avaliou o diretor-geral da OMPI, Darren Tang.

O responsável salientou que a inteligência artificial e outras tecnologias digitais estão a acelerar este investimento em inovação.

Que países lideram os pedidos de patentes no mundo?

O país com o maior número de pedidos registados no ano passado (tanto por parte de residentes como de não residentes) foi a China, com 1,9 milhões, seguida pelos Estados Unidos (489.766), Japão (466.301), Coreia do Sul (319.210) e Alemanha (132.714).

Em sexto lugar ficou a Índia, com 105.163 pedidos, um aumento expressivo de 37,5%.

Segundo a OMPI, este crescimento coincide com uma forte expansão económica e um maior investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), favorecido, entre outros fatores, por uma menor carga fiscal para as empresas emergentes.

A agência das Nações Unidas destacou que, em dez anos, a proporção de pedidos de patente correspondentes à Ásia no total mundial passou de 62% em 2015 para 71% atualmente, impulsionada, sobretudo, pelo forte crescimento dos pedidos na China, que em 2025 representaram mais de dois terços do total continental.

Como é que a inteligência artificial está a influenciar a inovação?

O aumento dos pedidos mundiais de patente, segundo indicou a diretora de estatística da OMPI, Nisha Jalan, em conferência de imprensa, refletiu um ano de grandes investimentos em inteligência artificial e "tecnologias limpas".

Como evoluíram os registos de marcas e desenhos industriais?

A OMPI monitoriza também a apresentação de pedidos de registo de marca, que em 2025 cresceu 4,1% a nível mundial, atingindo os 15,9 milhões. Este resultado ocorre após quedas em 2022 e 2023 e uma estagnação em 2024, o que, segundo os observadores da agência, se deveu aos efeitos da pandemia de covid-19.

A retoma "aponta para uma reativação da atividade empresarial", avaliou a OMPI, referindo que 20% deste crescimento veio de pedidos dos Estados Unidos e da China, e 17% de registos provenientes da Índia.

Por outro lado, verificou-se uma quebra de 4,3% nos pedidos de desenhos industriais, totalizando 1,5 milhões.

Segundo a OMPI, tal deveu-se, em grande medida, a uma queda de 8,2% registada na China, onde as políticas nacionais foram reorientadas para deixar de priorizar o volume de encomendas.

Que dúvidas levanta a utilização da IA nos pedidos de patentes?

Organismos de propriedade intelectual de países como o Reino Unido e a Austrália indicaram que muitos pedidos recebidos em 2025 partiram de particulares sem representação profissional, que aparentemente utilizaram ferramentas de redação baseadas em IA.

Isto "poderá refletir novas formas de utilização do sistema de patentes, em vez de um maior investimento em inovação, com as consequentes repercussões na carga de trabalho dos organismos de propriedade intelectual", alertou a OMPI.

"Descreveria isto como um fenómeno positivo. Contudo, também surgem dúvidas sobre até que ponto esta redução das barreiras de entrada no sistema de patentes estimula a apresentação de pedidos mais especulativos e de menor qualidade", analisou o economista-chefe da OMPI, Carsten Fink.