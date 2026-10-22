Em partilha única, noivo de Maria Botelho Moniz revela pedido comovente que o filho Vicente lhe fez: "Agora tenho mais um motivo para continuar"

Pedro Bianchi Prata voltou a derreter o coração dos seguidores com uma declaração de amor ao filho, Vicente. O piloto, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou um vídeo ternurento em que surge de mão dada com o menino, a caminho da escola, acompanhado de um desabafo sobre a dificuldade de estar longe de casa e uma promessa que quer cumprir no futuro.

«Hoje consegui, mais uma vez, levar o Vicente à escola. Fomos os dois, de mão dada, a aproveitar mais um bocadinho juntos», começou por escrever o piloto na legenda da publicação, partilhada nas redes sociais.

O momento, aparentemente simples, ganha um significado especial perante a próxima viagem profissional de Pedro Bianchi Prata. No dia seguinte, o piloto parte para mais um rali, o último de preparação antes do Dakar, sabendo que vai passar vários dias longe da família.

«O Vicente ainda é pequeno, mas já percebe quando o pai está prestes a ir embora»

Na publicação, Pedro Bianchi Prata descreve a forma como o filho já começa a perceber as ausências que acompanham a profissão do pai. «O Vicente ainda é pequeno, mas já percebe quando o pai está prestes a ir embora. Sente que não vou estar lá todos os dias para brincar com ele, para o deitar ou simplesmente para estarmos juntos», partilhou.

É por isso que o piloto procura aproveitar ao máximo os momentos em família antes de partir. Levar o menino à escola, dar-lhe a mão e desfrutar da companhia um do outro são gestos quotidianos que ganham outra dimensão perante os dias de separação que se aproximam.

«Por isso, nestes dias, tento aproveitar cada minuto com ele. São momentos tão simples como levá-lo à escola que, para mim, têm um valor enorme», confessou.

O piloto não esconde ainda o orgulho que sente ao acompanhar o crescimento do filho. «A cada dia que passa está mais crescido, mais esperto e mais especial. E eu tenho cada vez mais orgulho no miúdo que ele se está a tornar», escreveu.

A promessa de pai para filho que conquistou os seguidores

Mas foi uma promessa muito especial que deu ainda mais ternura à partilha. Pedro Bianchi Prata contou que explicou a Vicente que iria estar fora durante alguns dias, para participar num rali nas dunas. A resposta do menino foi um pedido que acabou por transformar a despedida num compromisso para o futuro.

«E ele, com aquela simplicidade que só as crianças têm, pediu-me para lhe prometer que um dia íamos andar os dois de mota nas dunas», revelou.

A resposta do piloto não podia ser mais emotiva: prometeu-lhe que sim. «E agora tenho mais um motivo para continuar a fazer aquilo de que tanto gosto: um dia poder partilhar com ele a minha paixão pelas motas e pelas dunas», acrescentou, terminando a mensagem com um coração.

Mais do que uma promessa relacionada com a sua paixão pelas motas, o desejo de Pedro Bianchi Prata é poder partilhar com o filho uma experiência que faz parte da sua vida e que, um dia, poderá também tornar-se uma memória especial dos dois.

«Fico derretida com estes textos de pai para filho»: as reações à declaração de amor

A publicação não deixou os seguidores indiferentes, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho dirigidas ao piloto e ao pequeno Vicente. «Fico derretida com estes textos de pai para filho. Palavras tão doces e com um amor tão grande. Cada vez os amamos mais e mais e que bom é sermos pais, eu sou a dobrar», escreveu uma seguidora.

Também houve quem se mostrasse confiante de que a promessa será cumprida: «Que menino tão doce e sensível. Claro que vai andar de mota nas dunas com o Vicente».

«Um menino tão doce o Vicente», «É maravilhoso este Vicente» e «Maravilha esta partilha pai e filho é para a vida» foram outras das mensagens deixadas pelos internautas.

Entre os comentários, houve ainda quem destacasse a importância de aproveitar cada instante em família. «Que ternura, aproveite e mimem-se muito», aconselhou uma seguidora. «Família linda que vocês são e o Vicente é um menino que todo ele irradia felicidade e tranquilidade», escreveu outra.

Uma despedida com os olhos postos no futuro

Entre a partida para mais um desafio profissional e os dias que passará longe de casa, Pedro Bianchi Prata quis dar destaque àquilo que mais valoriza: o tempo com o filho.

O vídeo de mão dada com Vicente e as palavras que o acompanham mostram um lado íntimo do piloto, num momento em que a despedida se mistura com a expectativa de uma nova aventura partilhada no futuro.

Por agora, fica a promessa de um pai ao filho. Um dia, quando chegar o momento certo, as dunas poderão deixar de ser apenas o cenário das aventuras de Pedro Bianchi Prata para se tornarem também palco de uma experiência vivida a dois.