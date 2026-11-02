"O meu pai chegou": após 10 dias longe, noivo de Maria Botelho Moniz reencontra-se com o filho e o momento emociona (Vídeo)

Depois de dez dias fora, devido a um exigente rally, Pedro Bianchi Prata regressou a Portugal e foi recebido pela família de uma forma muito especial. O piloto partilhou imagens do reencontro com Maria Botelho Moniz e o filho de ambos, Vicente, e mostrou ainda um momento de cumplicidade com o menino, que se estreou a andar de bicicleta.

O noivo da apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar vários registos dos dias que se seguiram ao regresso a casa, acompanhados por uma declaração emotiva sobre a importância da família.

«Depois de 10 dias fora, num rally muito duro, com muito cansaço acumulado, havia uma coisa ainda maior do que o cansaço: as saudades de casa, da minha família, da Maria e do meu Vicente», começou por escrever.

Um dos momentos que mais o marcou aconteceu ainda no aeroporto, quando Maria Botelho Moniz e Vicente foram esperá-lo. «Com ele a correr para mim a gritar “O meu pai chegou! O meu pai chegou!”, foi o melhor prémio que podia receber», revelou.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. No dia seguinte, Pedro Bianchi Prata aproveitou para passar tempo de qualidade com o filho. Depois de uma manhã em família e de um almoço a três, pai e filho tiveram uma tarde só deles.

Primeiro, Vicente recebeu mais uma taça do ADDAX Rally, uma conquista do pai que, segundo o piloto, o menino adora. Depois, chegou a vez de experimentar uma atividade nova: andar de bicicleta pela primeira vez, perto da Expo, em Lisboa.

E parece que a experiência foi um verdadeiro sucesso! «Ficou completamente radiante! Andou, andou, andou… Só saímos de lá já de noite e, mesmo assim, não queria parar!», contou, mostrando o entusiasmo do menino nos vídeos partilhados.

«Não há vitória, troféu ou resultado que se compare»: Pedro Bianchi Prata declara-se ao filho

Entre fotografias do reencontro, momentos em família e imagens de Vicente na bicicleta, Pedro Bianchi Prata deixou ainda uma reflexão sobre a paternidade e aquilo que considera ser a sua maior vitória.

«Não há vitória, troféu ou resultado que se compare a chegar a casa e poder viver estes momentos com o meu filho», afirmou, acrescentando que acompanhar cada nova descoberta de Vicente é «a maior felicidade» da sua vida.

A publicação não passou despercebida aos seguidores, que se mostraram rendidos à cumplicidade entre pai e filho e à destreza do menino na bicicleta.

«Amei ver o Vicente na pista de bicicleta, tem uma destreza espetacular», comentou uma internauta. «Que família! Que texto emocionante», escreveu outra seguidora. Houve ainda quem destacasse o talento do pequeno: «Já faz cavalinho que menino maravilhoso» e «Já denota ter jeito para a bicicleta, como o pai».

Entre elogios à família e mensagens de carinho, uma coisa ficou clara: para Pedro Bianchi Prata, o maior prémio não está nas competições, mas nos momentos que vive ao lado de Maria Botelho Moniz e do filho.