"O Vicente é igual. Inacreditável": Noivo de Maria Botelho Moniz tira foto de infância do baú e as semelhanças com o filho impressionam

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

Este é o álbum de fotografias do batizado de Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata

O noivo de Maria Botelho Moniz assinalou os 50 anos da irmã, Catarina, com uma imagem antiga de família. Entre as mensagens de carinho, houve um pormenor que chamou a atenção dos seguidores: a semelhança entre Pedro e o pequeno Vicente.

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para assinalar uma data especial na família. O piloto partilhou uma fotografia de infância, na qual surge ao colo dos pais, ao lado da irmã, Catarina, que celebra 50 anos.

A acompanhar a imagem, o companheiro de Maria Botelho Moniz escreveu uma mensagem emotiva, recordando a infância partilhada com a irmã e a importância que esta continua a ter na sua vida. Mas, entre as várias reações à publicação, houve um detalhe que não passou despercebido: a semelhança física entre Pedro e o filho, Vicente.

«O Vicente é a tua cara chapadinha», comentou um dos seguidores. A observação foi repetida por vários internautas, que identificaram no menino os traços do pai.

«O Vicente é igualzinho ao pai»: fãs destacam semelhança

A fotografia de infância motivou uma onda de comentários sobre as parecenças entre Pedro Bianchi Prata e o filho, fruto da relação com Maria Botelho Moniz.

«O Vicente é muito parecido com o pai!», «O Vicente é a cara do pai até o sorriso», «Verdade que o Vicente é a cara do pai pequeno» e «O Vicente é igual. Inacreditável» são algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

A reação dos seguidores acabou por acrescentar um segundo motivo de interesse à publicação, inicialmente dedicada ao aniversário de Catarina. A imagem permite observar Pedro em criança, levando vários internautas a estabelecer comparações com o menino.

Vicente é o filho de Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz, que têm partilhado alguns momentos da vida familiar com os seguidores. A apresentadora e o piloto têm procurado conciliar a exposição pública com a reserva em torno de determinados aspetos da vida privada do filho.

Pedro Bianchi Prata declara-se à irmã nos 50 anos

Apesar das reações à semelhança entre pai e filho, o motivo da publicação foi a celebração dos 50 anos de Catarina.

Na legenda, Pedro recordou os tempos em que os dois eram pequenos e destacou o lugar que a irmã ocupa na sua vida.

«Durante muitos anos fomos só nós os dois, e esta fotografia lembra-me uma parte muito importante da nossa vida», escreveu.

O piloto aproveitou ainda a ocasião para agradecer à irmã pelo apoio que lhe dá e pela presença na vida de Vicente, sublinhando a relação próxima que mantém com o sobrinho.

«Agora, ver o Vicente gostar tanto de ti deixa-me mesmo feliz. Sempre que vamos ao Norte, estás lá para lhe fazer companhia, tomar conta dele e ajudar-nos. É muito bom saber que ele também tem uma tia tão presente na vida dele», partilhou.

A mensagem revela também a importância que Catarina continua a ter na dinâmica familiar, nomeadamente no acompanhamento do sobrinho. Pedro não escondeu a gratidão pelo apoio que recebe da irmã e fez questão de lhe transmitir que pode contar com ele.

«Se sobreviveste àquele irmão mais velho chato…»

A declaração terminou com uma nota de humor, característica das mensagens entre irmãos que partilham uma longa história.

«Quero que sejas feliz, que tenhas saúde e que tenhamos muitos mais aniversários para festejar juntos!», desejou Pedro Bianchi Prata.

O piloto terminou a homenagem com uma brincadeira sobre a infância dos dois: «E se sobreviveste àquele irmão mais velho chato, que estava sempre a tentar mandar na tua vida, chegar aos 50 é uma brincadeira!».

Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos da família de Maria Botelho Moniz