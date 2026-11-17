Entre no batizado de Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata!

As imagens mais adoráveis de Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata

O filho de Maria Botelho Moniz está cada vez mais crescido. Pedro Bianchi Prata partilhou uma conquista de Vicente e emocionou os seguidores.

Há conquistas que podem parecer insignificantes aos olhos dos outros, mas que ficam para sempre na memória de um pai. Pedro Bianchi Prata viveu um desses momentos especiais com Vicente, o filho de três anos, fruto da relação com Maria Botelho Moniz.

O piloto recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo ternurento do menino, que conseguiu alcançar o interruptor do quarto e desligar a luz sozinho. Um gesto simples, mas que representa uma nova conquista no crescimento da criança e deixou o pai completamente rendido.

«Há uns meses, chegar ao interruptor da luz era impossível. Hoje, o Vicente esticou-se, chegou lá e conseguiu desligá-la sozinho», começou por contar Pedro Bianchi Prata, na legenda das imagens.

O companheiro da apresentadora da TVI não escondeu o orgulho perante a felicidade do filho por ter conseguido fazer algo que, até há pouco tempo, estava fora do seu alcance.

«E aquela felicidade, aquele orgulho de ter conseguido… não há palavras que descrevam», acrescentou.

«O tempo passa tão depressa»: a declaração emocionada de Pedro Bianchi Prata

Mais do que mostrar a conquista de Vicente, Pedro Bianchi Prata aproveitou a publicação para refletir sobre a paternidade e a importância de acompanhar de perto cada etapa do crescimento de um filho.

«Para muitos, é apenas uma luz que se apaga. Para mim, é mais um daqueles momentos que ficam guardados para sempre», escreveu.

O piloto confessou ainda que assistir às descobertas do menino é uma das maiores alegrias da sua vida.

«Ter o privilégio de ver o meu filho crescer, descobrir o mundo e conquistar todos os dias pequenas grandes vitórias é das coisas mais bonitas que a vida me deu», declarou.

A mensagem terminou com uma reflexão sobre a passagem do tempo e o amor que sente pelo filho.

«E quando penso que já não é possível amá-lo mais, chega um novo dia e descubro que este amor continua a crescer. O tempo passa tão depressa… e eu só queria conseguir aproveitar cada segundo, cada descoberta, cada sorriso», partilhou, antes de concluir: «Ser pai é, sem dúvida, a melhor coisa que me aconteceu na vida».

Seguidores rendidos ao crescimento de Vicente

A publicação não demorou a conquistar os seguidores, que se identificaram com a emoção do piloto e aproveitaram para deixar mensagens carinhosas à família.

«E a cada dia que passa amamo-los mais. Todos os momentos que passamos com eles ficam eternamente no nosso coração», escreveu uma internauta.

O crescimento de Vicente também foi um dos aspetos mais comentados. «Ele está tão grande», «Está tão crescido» e «O Vicente está a ficar um rapazinho» foram algumas das observações deixadas na caixa de comentários.

Houve ainda quem elogiasse a felicidade e a educação do menino: «O Vicente é educado com muito amor» e «Que lindo menino, ele é tão feliz, tudo de bom para vocês».

Entre as mensagens, destacou-se também o testemunho de uma seguidora que recordou os pequenos momentos da infância dos próprios filhos: «Fez-me recordar há 34 anos atrás, também me deliciava com os pequenos feitos».

Uma reação que mostra como um gesto tão simples conseguiu despertar memórias e emoções em pessoas de diferentes gerações.

Vicente é a maior alegria de Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz

Vicente nasceu a 17 de novembro de 2023 e é o primeiro filho em comum de Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz. O menino completa três anos precisamente nesta terça-feira.

Desde que foram pais, o piloto e a apresentadora têm partilhado, pontualmente, alguns dos momentos mais especiais da vida familiar, mostrando as descobertas e as diferentes etapas do crescimento do filho.

Pedro Bianchi Prata já falou publicamente sobre os desafios de conciliar a profissão com a vida familiar, sobretudo por causa das viagens e das competições que o obrigam, por vezes, a estar longe de casa.

Em outubro de 2025, o piloto confessou que uma das partes mais difíceis do trabalho era estar afastado de Vicente e sentir as saudades do menino. Na altura, revelou também uma frase que Maria Botelho Moniz costuma dizer ao filho quando o pai está ausente: «O pai volta sempre».