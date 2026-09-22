"Vê-lo correr na minha direção": Noivo de Maria Botelho Moniz emociona com desabafo tocante sobre o filho Vicente

É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído

São um dos casais mais discretos e adorados de Portugal. Agora, abriram o álbum privado e mostraram fotos nunca antes vistas com mais de 10 anos

Pedro Bianchi Prata é um pai babado e não perde uma oportunidade para demonstrar publicamente o amor e o orgulho que tem pelo filho, Vicente. O companheiro de Maria Botelho Moniz divulgou um vídeo carinhoso com o menino, mas foram as palavras que lhe dedicou que emocionaram as redes sociais.

Nas imagens divulgadas, Pedro Bianchi Prata surge muito cúmplice de Vicente. Ambos aparecem de mãos dadas e a fazer algumas atividades do dia-a-dia.

"Hoje foi um dia de trabalho cansativo, especialmente depois de um fim de semana de Baja tão duro. Mas havia muito para fazer no Off-Road Center e não podia deixar de trabalhar", começou por escrever o piloto de motas, na legenda da partilha que fez nas redes sociais.

E prosseguiu, desfazendo-se em elogios ao filho: "Ainda assim, não há nada melhor do que chegar a casa ao final da tarde e ir buscar o meu filho ao parque. Vê-lo correr na minha direção, de braços abertos, a gritar: 'O meu pai chegou! O meu pai chegou!', e receber aquele abraço… é, sem dúvida, o melhor deste mundo:"

"Por mais difícil que tenha sido o dia, tudo muda naquele momento. O melhor do meu dia é poder estar com ele, brincar, rir e aproveitar cada minuto juntos até chegar a hora de ir para a cama. No fim, são estes momentos que dão sentido a tudo. Pai e filho. O meu lugar preferido no mundo", findou.

O vídeo mereceu vários elogios dos fãs. "Que lindo pequenininho 😘", "Tão lindo este menino!", "Que fofinho Lindo o Vicente tá um crescido. Muitos beijinhos", "Bianchi, tens que abandonar campeonatos e dedicar somente ao Vicente, papá a tempo inteiro", "Está lindo e já ajuda a carregar o carro e a levar as chaves, boa semana", "Sem dúvida, os filhos são o ar que respiramos", "Está um homenzinho", pode ler-se, na caixa de comentários.