O que ninguém sabe sobre Pedro Carvalho, o ator português que é um fenómeno no Brasil
Com mais de 1,5 milhões de seguidores, Pedro Carvalho conseguiu construir uma carreira de sucesso do outro lado do Atlântico, mas há detalhes da sua vida privada que ninguém sabe
Pedro Carvalho ganhou protagonismo no Mundo da televisão quando participou na quarta temporada dos Morangos com Açúcar, da TVI. Há uns anos, decidiu deixar Portugal e mudou-se para o Brasil, onde faz furor como um dos maiores galãs da ficção brasileira da atualidade. Aos 41 anos, o intérprete divide a sua vida entre os dois países, mas há detalhes da sua vida que poucos sabem.
Com mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram, Pedro Carvalho faz furor entre o público feminino com as fotografias cheias de sensualidade que partilha nas redes sociais, em que mostra o corpo escultural de que é dono. Estudou Arquitetura e representação em simultâneo, mas foi por esta segunda área que decidiu envergar e onde faz, atualmente, muito sucesso.
Em 2015, mudou-se para o Brasil, onde contruíu uma carreira sólida nas novelas brasileiras. Esporadicamente, regressa a Portugal para projetos pontuais, como é o caso atual. "Vim para fazer um filme. Vou começar os ensaios agora, com o Miguel Falabella, a Marisa Orth e a Inês Ares Pereira. É uma adaptação que já foi feita noutros países. Agora, vai ser feita a adaptação em Portugal. Estou muito entusiasmado. Vamos começar as filmagens ainda em julho", contou, recentemente, à Selfie.
Poucos sabem, mas Pedro Carvalho tem um irmão gémeo
Muito discreto no que toca à sua vida privada, Pedro Carvalho tem um irmão gémeo, Filipe Carvalho, que é empresário na área do Business Development, em Lisboa. Em 2023, os dois deram uma entrevista à Globo, onde falaram, pela primeira vez em público, sobre a relação de ambos.
"Temos personalidades opostas, mas que se completam. Eu sou artista, emocional. Gosto de natureza e de estar rodeado de amigos. O Filipe é da razão, da matemática. Consegue tomar as decisões mais difíceis sem hesitar. Não aguenta nem dez minutos num museu ou a ver um filme, coisas que eu amo fazer. Não ligo nada a carros e a relógios, e ele ama. É mais da noite. Eu sou do dia. O meu irmão sempre foi mais clássico, e eu sou o oposto", disse Pedro.
Já Filipe, falou sobre o facto de ter um irmão conhecido, e de ser muitas vezes confundido com o ator, por serem quase iguais. "As pessoas não acreditam que somos gémeos. Tenho até que mostrar o meu cartão de cidadão. Já estou bastante habituado (risos). Somos muito ligados. Para mim, é sempre melhor quando o Pedro está em Portugal porque assim vemo-nos mais vezes. Mas sei que, quando ele está no Brasil, está na sua segunda casa e, se ele está feliz, eu também fico", referiu.
Veja, agora, na nossa galeria, as melhores fotos de Pedro Carvalho que preparámos para si. E veja as parecenças entre o ator e o irmão gémeo