O que ninguém sabe sobre Pedro Carvalho, o ator português que é um fenómeno no Brasil

Pedro Carvalho ganhou protagonismo no Mundo da televisão quando participou na quarta temporada dos Morangos com Açúcar, da TVI. Há uns anos, decidiu deixar Portugal e mudou-se para o Brasil, onde faz furor como um dos maiores galãs da ficção brasileira da atualidade. Aos 41 anos, o intérprete divide a sua vida entre os dois países, mas há detalhes da sua vida que poucos sabem.

Com mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram, Pedro Carvalho faz furor entre o público feminino com as fotografias cheias de sensualidade que partilha nas redes sociais, em que mostra o corpo escultural de que é dono. Estudou Arquitetura e representação em simultâneo, mas foi por esta segunda área que decidiu envergar e onde faz, atualmente, muito sucesso.

Em 2015, mudou-se para o Brasil, onde contruíu uma carreira sólida nas novelas brasileiras. Esporadicamente, regressa a Portugal para projetos pontuais, como é o caso atual. "Vim para fazer um filme. Vou começar os ensaios agora, com o Miguel Falabella, a Marisa Orth e a Inês Ares Pereira. É uma adaptação que já foi feita noutros países. Agora, vai ser feita a adaptação em Portugal. Estou muito entusiasmado. Vamos começar as filmagens ainda em julho", contou, recentemente, à Selfie.

Poucos sabem, mas Pedro Carvalho tem um irmão gémeo

Muito discreto no que toca à sua vida privada, Pedro Carvalho tem um irmão gémeo, Filipe Carvalho, que é empresário na área do Business Development, em Lisboa. Em 2023, os dois deram uma entrevista à Globo, onde falaram, pela primeira vez em público, sobre a relação de ambos.

"Temos personalidades opostas, mas que se completam. Eu sou artista, emocional. Gosto de natureza e de estar rodeado de amigos. O Filipe é da razão, da matemática. Consegue tomar as decisões mais difíceis sem hesitar. Não aguenta nem dez minutos num museu ou a ver um filme, coisas que eu amo fazer. Não ligo nada a carros e a relógios, e ele ama. É mais da noite. Eu sou do dia. O meu irmão sempre foi mais clássico, e eu sou o oposto", disse Pedro.

Já Filipe, falou sobre o facto de ter um irmão conhecido, e de ser muitas vezes confundido com o ator, por serem quase iguais. "As pessoas não acreditam que somos gémeos. Tenho até que mostrar o meu cartão de cidadão. Já estou bastante habituado (risos). Somos muito ligados. Para mim, é sempre melhor quando o Pedro está em Portugal porque assim vemo-nos mais vezes. Mas sei que, quando ele está no Brasil, está na sua segunda casa e, se ele está feliz, eu também fico", referiu.