Pedro Crispim recorreu à inteligência artificial para experimentar um visual radicalmente diferente, com cabelo comprido, ondulado e loiro. Os fãs adoraram.

Conhecido pelo estilo cuidado e pela ligação ao mundo da moda, Pedro Crispim decidiu experimentar uma transformação radical, mas sem precisar de passar pelo cabeleireiro. O stylist recorreu à inteligência artificial para mostrar como ficaria com o cabelo comprido, ondulado e loiro. A imagem surpreendeu os seguidores e conquistou uma onda de elogios. «Hoje resolvi soltar o cabelo e mostrar o meu lado selvagem», brincou.

Pedro Crispim voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com uma experiência que está a arrancar reações entre os fãs e amigos.

O comentador televisivo decidiu recorrer à inteligência artificial para experimentar um visual completamente diferente daquele a que habituou o público. Na imagem partilhada, surge com cabelo comprido, bastante ondulado e numa tonalidade loira, numa transformação que lhe confere uma aparência bastante distinta.

Longe de se tratar de uma mudança real de visual, a publicação foi uma brincadeira com as possibilidades da tecnologia, que permitiu ao stylist explorar uma versão alternativa da sua imagem.

«Hoje resolvi soltar o cabelo e mostrar o meu lado selvagem», escreveu Pedro Crispim na legenda da fotografia, acompanhando a publicação com um emoji de leão.

Fãs rendidos à transformação de Pedro Crispim

A imagem não passou despercebida e foram muitos os seguidores que fizeram questão de deixar a sua opinião na caixa de comentários.

«Arrasou», «Fica-te bem», «Adoro», «Lindíssimo» e «Deus grego» foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

Também houve quem admitisse ter ficado surpreendido com o resultado: «Até fiquei sem pio» e «E não é que fica um arraso também?».

Entre os comentários, destacou-se ainda quem tenha aproveitado para sugerir que o stylist adotasse mesmo o novo visual. «Eu sugiro esse look», escreveu um seguidor.

Mas nem todos parecem dispostos a trocar a imagem habitual de Pedro Crispim por esta versão criada através de inteligência artificial. «Esse ar selvagem fica-lhe muito bem, mas eu prefiro o verdadeiro, que também é um homem lindo e charmoso. Não precisa de nenhuma mudança, está sempre maravilhoso», comentou uma admiradora.

«Tudo lhe fica bem, mas gosto mais do original» e «Muito diferente, mas também um gato» foram outras das reações.

Pedro Crispim: uma carreira ligada à moda e à televisão

Com cerca de 30 anos de percurso profissional, Pedro Crispim é uma das figuras portuguesas que conseguiu construir uma carreira entre o universo da moda e o pequeno ecrã.

Stylist e consultor de imagem, trabalhou em diferentes áreas da indústria, desde o styling e a produção de moda até à consultoria e ao visual merchandising.

Foi, contudo, através da televisão que conquistou uma maior notoriedade junto do público. Passou por formatos como «Esquadrão G», na SIC, e tornou-se especialmente popular como comentador do «Big Brother», da TVI, onde ficou conhecido pelo humor e pelas opiniões sem filtros.

Também integrou o painel de comentadores do «Passadeira Vermelha», da SIC Caras, consolidando a sua presença no universo do entretenimento nacional.

Ao longo dos anos, Pedro Crispim tem mantido uma forte ligação à moda, área que continua a ser uma das principais referências do seu percurso profissional.

Desta vez, porém, foi a inteligência artificial que lhe permitiu experimentar uma faceta completamente diferente. E, a julgar pelas reações, o resultado não deixou ninguém indiferente.