Tem 23 anos, faz furor nas redes sociais e está a conquistar a televisão portuguesa. Conheça a namorada famosa do filho de Pedro Lima

Há romances que passam discretamente pelas redes sociais e outros que, ao primeiro vislumbre, despertam a curiosidade. É o caso da relação de João Francisco Lima, filho mais velho do ator Pedro Lima, com uma jovem atriz que tem vindo a conquistar o seu próprio espaço na ficção nacional.

O nome dela é Rita Bretão e, apesar de ainda estar no início de um percurso na televisão e no cinema, já não é propriamente uma desconhecida do público.

A relação com João Francisco Lima tornou-se pública em dezembro de 2025, quando o filho de Pedro Lima partilhou nas redes sociais imagens de uma viagem a Paris ao lado da atriz. Os registos, que mostravam os dois cúmplices, foram suficientes para confirmar o romance. A própria publicação recebeu comentários de figuras próximas de João Francisco, entre elas a madrinha, Liliana Campos.

Natural de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, Rita Bretão começou por trabalhar como modelo, mas rapidamente direcionou o seu percurso para a representação. Estudou na ACT – Escola de Atores, formação que completou entre 2022 e 2023, depois de já ter frequentado workshops de representação.

Na televisão, foi ganhando visibilidade em produções nacionais. Passou por Senhora do Mar, da SIC, integrou o elenco de A Herança e assumiu um dos papéis principais de Lua Vermelha: Nova Geração, produção disponibilizada pela OPTO e pelo Prime Video. Mais recentemente, pode também ser vista em Herança Fatal, onde interpreta a personagem Joana.

No cinema, o percurso inclui títulos como Na Mata dos Medos, Maria Inês e Estou Aqui, além de outros projetos em desenvolvimento.

Mas há também um lado ligado à moda que ajuda a explicar a presença marcante da jovem atriz. Antes de se afirmar na representação, Rita Bretão construiu um percurso enquanto modelo e tem-se destacado pelas escolhas de imagem e pelo estilo pessoal. A agência que a representa descreve-a como uma das jovens atrizes portuguesas em ascensão.

O romance com o filho de Pedro Lima

João Francisco Lima, de 27 anos, é o filho mais velho de Pedro Lima e Patrícia Piloto. Tem seguido um percurso independente do mundo da representação, ligado à escrita e a projetos relacionados com saúde mental. Em 2023, lançou o livro Já Não Sou o que Era Agora Mesmo, inspirado no processo de luto pela morte do pai, em 2020.

Foi no final de 2025 que a relação com Rita Bretão deixou de ser apenas um rumor. Durante uma viagem a Paris, os dois partilharam fotografias nas redes sociais, surgindo juntos e bastante cúmplices.

Desde então, o casal tem despertado a atenção dos seguidores, sobretudo pela combinação de dois nomes ligados a universos diferentes, mas igualmente próximos do meio artístico e mediático.

E Rita Bretão parece estar apenas a começar. Entre a televisão, o cinema e a moda, a jovem açoriana tem vindo a construir um percurso próprio, agora acompanhado também pelo interesse inevitável em torno do romance com o filho de uma das figuras que mais marcou a televisão portuguesa.