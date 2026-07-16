Foi eleito o jogador mais bonito do Mundial, mas é a namorada quem está a roubar todas as atenções

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Pedro Neto esteve em destaque neste Campeonato do Mundo de Futebol, tendo sido considerado o jogador mais bonito da competição. Mas, fora das quatro linhas, a namorada do futebolista, Carolina Cunha e Silva, tem roubado todas as atenções e o motivo é evidente.

Quem é Carolina Cunha e Silva, a mulher que 'roubou' o coração a Pedro Neto?

Tem 26 anos, é influencer e dona de uma beleza invejável. Nas redes sociais, partilha várias fotos da vida de luxo que leva ao lado do namorado, com quem partilha uma história de amor há cinco anos, mas são os registos fotográficos em que posa em biquíni - e onde deixa em evidência o corpo escultural de que é dona - que somam mais 'gostos' e comentários do público masculino.

Carolina Cunha e Silva vive com Pedro Neto numa mansão em Chelsea, nos arredores de Londres, onde o futebolista representa as cores do Chelsea FC. A jovem mudou-se para Inglaterra para apoiar ao máximo o companheiro e são vários os registos apaixonados que ambos partilham nas respetivas páginas de Instagram.

Recentemente, o casal completou cinco anos de namoro e não se inibiram de declarar o amor que sentem um pelo outro publicamente. "5 anos de ti, que sorte a minha ter-te do meu lado. Obrigado por tudo. Amo-te muito, vida", escreveu Pedro Neto, na legenda de uma partilha que fez. "5 anos, mil memórias e a certeza de que escolher-te foi a melhor decisão da minha vida. Amo-te muito, amor da minha vida!", respondeu Carolina.

Carolina Cunha e Silva é filha de um emblemático nome do desporto português

Muitos não sabem, mas a namorada de Pedro Neto é filha de João Cunha e Silva, um dos principais tenistas portugueses dos anos 80/90, e um dos pioneiros do ténis profissional em Portugal.

Depois de se ter retirado dos courts, como jogador profissional, em 2000, o ex-tenista criou a Cunha e Silva Tennis Academy, em Oeiras. Hoje é essa a sua ocupação: é treinador de elite e preparou atletas de renome como Frederico Gil, Rui Machado, Pedro Sousa, Catarina Ferreira, entre outros.

Veja, na galeria, as melhores fotos de Catarina Cunha e Silva que preparámos para si