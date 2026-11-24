Pedro Pauleta voltou a despertar a nostalgia dos adeptos portugueses. O antigo internacional partilhou uma fotografia dos tempos em que representava a Seleção Nacional e aproveitou para recordar um dos momentos mais especiais da sua carreira: a noite em que marcou quatro golos num só encontro com a camisola das Quinas. Já passaram 23 anos, mas a memória continua bem presente.

«Se representar o meu país já era o maior dos orgulhos, imaginem a sensação de fazer 4 golos num jogo! Já lá vão 23 anos ❤️», escreveu o antigo avançado na legenda da publicação.

Este "recuerdo" leva-nos até 19 de novembro de 2003. Nesse dia, Portugal recebeu o Kuwait, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, num encontro particular que terminou com uma expressiva vitória da Seleção Nacional por 8-0.

Pauleta foi a grande figura da partida. O avançado marcou quatro golos, enquanto Nuno Gomes assinou um hat-trick e Luís Figo também fez o gosto ao pé. Uma noite de sonho para o futebol português, que ficou marcada pela eficácia dos dois avançados nacionais.

Segundo a UEFA, Pauleta tornou-se então apenas no terceiro jogador português a marcar quatro golos num encontro internacional. O antigo goleador abriu o marcador aos 11 minutos, voltou a marcar aos 21 e completou o hat-trick ainda antes do intervalo. O quarto golo chegou já na segunda parte, aos 53 minutos.

Uma exibição memorável que ajuda a perceber a emoção com que, mais de duas décadas depois, continua a recordar aquela noite.

De São Miguel para o mundo: a história do «Ciclone dos Açores»

Nascido a 28 de abril de 1973, na freguesia de São Roque, na ilha de São Miguel, Pedro Miguel Carreiro Resendes, conhecido por todos como Pauleta, começou a jogar futebol ainda em criança.

O sonho começou nos Açores, onde passou pelos escalões de formação do Santa Clara e teve também uma passagem pelo FC Porto, antes de regressar à sua ilha natal.

O percurso esteve longe de ser convencional. Depois de representar vários clubes açorianos, recebeu uma oportunidade no Estoril, que acabou por mudar a sua vida. Seguiu-se o futebol espanhol, primeiro no Salamanca e depois no Deportivo da Corunha, antes de rumar a França.

Foi no Bordéus e, sobretudo, no Paris Saint-Germain que conquistou um lugar especial na história do futebol europeu.

Ao serviço do PSG, onde jogou entre 2003 e 2008, tornou-se numa das grandes referências do clube. Marcou 109 golos em 211 jogos oficiais e conquistou vários títulos, incluindo duas Taças de França e uma Taça da Liga francesa.

A sua carreira ficou ainda marcada por uma particularidade: foi o primeiro internacional português a chegar à Seleção principal sem nunca ter disputado a I Divisão do futebol português.

Foi uma das grandes figuras da Seleção Nacional

Com a camisola de Portugal, Pauleta somou 88 internacionalizações e marcou 47 golos.

Durante vários anos, foi o melhor marcador de sempre da Seleção Nacional, tendo ultrapassado a marca de Eusébio. Mais tarde, Cristiano Ronaldo viria a superar o registo do antigo avançado açoriano.

Pauleta representou Portugal em dois Campeonatos do Mundo, em 2002 e 2006, e no Euro 2004, disputado em território nacional.

Um dos momentos mais marcantes aconteceu no Mundial de 2002, quando apontou três golos frente à Polónia, numa vitória por 4-0. A sua capacidade de finalização, o posicionamento e a eficácia dentro da área fizeram dele uma das principais armas ofensivas da equipa portuguesa.

O antigo avançado terminou a carreira profissional em 2007, mas a ligação ao futebol nunca desapareceu.

E a vida pessoal? A família sempre foi uma prioridade

Apesar da notoriedade conquistada dentro dos relvados, Pauleta sempre procurou manter a vida privada longe dos holofotes.

É casado com Sandra, sua companheira desde os primeiros tempos da carreira. O antigo internacional já falou publicamente sobre a importância da mulher no seu percurso, reconhecendo que o apoio dela foi fundamental para conseguir singrar no futebol.

Numa entrevista ao Record, Pauleta explicou que Sandra foi muito mais do que a mulher que o acompanhou nas várias mudanças de país e de clube: foi também a sua amiga, confidente e principal apoio nos momentos mais difíceis.

O antigo jogador revelou ainda que sempre fez questão de separar a imagem pública da vida familiar. Em casa, explicou, não era o futebolista conhecido dos portugueses, mas simplesmente o marido e o pai.

Uma postura discreta que continua a marcar a forma como gere a sua vida fora do desporto.

O que faz Pauleta atualmente? Continua ligado ao futebol e aos Açores

Afastado dos relvados enquanto jogador profissional, Pauleta continua a dedicar grande parte do seu tempo ao desporto e a projetos ligados à formação.

Depois de terminar a carreira, tornou-se embaixador das academias de futebol do Paris Saint-Germain. Em 2011, passou também a integrar a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, onde desempenhou funções como diretor das seleções nacionais de formação até 2025.

Em 2024, foi ainda nomeado adido olímpico nos Jogos Olímpicos de Paris, acompanhando os atletas portugueses e fazendo a ligação com a comunidade nacional em França.

Mas há um projeto que ocupa um lugar muito especial na sua vida: a Fundação Pauleta, nos Açores.

A instituição está ligada à escola de futebol que fundou em São Miguel e que tem como missão proporcionar às crianças condições para crescerem através do desporto. Mais do que formar futuros jogadores, o objetivo passa por transmitir valores como a amizade, a educação, o respeito e a responsabilidade.

Numa entrevista ao Açoriano Oriental, em agosto de 2024, o antigo avançado confessou que uma das maiores satisfações deste projeto é ver antigos alunos regressarem para trabalhar e ajudar a formar novas gerações.

A ligação à sua terra natal mantém-se, assim, bem viva. Em março de 2025, a freguesia de São Roque atribuiu o seu nome a uma rua, uma homenagem que Pauleta recebeu com emoção e agradecimento.

Aos 53 anos, mantém uma vida ativa e continua ligado ao PSG

E se há quem pense que Pauleta se afastou completamente do mundo do futebol depois de pendurar as chuteiras, a realidade é bem diferente.

Em outubro de 2026, o antigo internacional português voltou a estar em destaque numa iniciativa do Paris Saint-Germain em parceria com a cadeia hoteleira Novotel.

O projeto, chamado «The Long Game», levou as rotinas de bem-estar de antigas figuras do clube a sete hotéis espalhados pelo mundo. Pauleta foi um dos antigos jogadores envolvidos, tendo contribuído com sugestões de pequenos-almoços energéticos.

Numa entrevista ao jornal francês 20 Minutes, o antigo avançado revelou que continua a praticar desporto diariamente, alternando entre corrida, bicicleta, futebol e padel.

Falou também sobre a importância de manter uma vida equilibrada depois de terminar uma carreira profissional, lembrando que a vida de um futebolista é curta e que é necessário encontrar novos objetivos depois de abandonar os relvados.

Longe da pressão dos jogos e dos golos, Pauleta continua, assim, a manter uma ligação ao desporto, aos adeptos e ao clube onde deixou uma marca inesquecível.

Aos 53 anos, o «Ciclone dos Açores» continua a ser recordado como um dos grandes goleadores da história do futebol português. E, como demonstra a sua mais recente partilha, há noites que nem o passar de 23 anos consegue apagar da memória.