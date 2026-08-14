Antes de ser ator, Pedro Teixeira teve um trabalho muito peculiar: "Era para ter dinheiro para férias"
Pedro Teixeira revelou que o seu primeiro emprego foi a distribuir pizzas e contou um episódio divertido dessa fase, muito antes de se tornar ator
Muito antes de se tornar um dos atores mais populares da televisão portuguesa, Pedro Teixeira teve um trabalho bem diferente. O ator revelou que o seu primeiro emprego foi como distribuidor de pizzas e até explicou porque fez questão de tirar a carta de condução o mais cedo possível.
"Eu andava a distribuir pizzas. O meu primeiro emprego foi esse. Assim que consegui, com 17 anos, fui tirar a minha licença de condução para poder ir entregar pizzas", contou.
Na altura, o objetivo era bastante claro: juntar dinheiro para aproveitar as férias. "Eu trabalhava para ter dinheiro para as férias. Só tinha de chegar a horas, não ter um acidente (risos) e entregar as pizzas sempre quentinhas, era o meu único trabalho. Não era muito difícil."
Pedro Teixeira aproveitou ainda para brincar com algumas situações que aconteciam durante o trabalho. "Responsabilidade máxima. De vez em quando desaparecia uma ou outra, mas não era eu que levava para casa para comer com os meus amigos", disse entre risos.
Hoje é um dos rostos mais conhecidos da televisão nacional, mas o ator mostra que, como tantos outros, também começou por um emprego simples, onde a responsabilidade e a vontade de conquistar alguma independência financeira falaram mais alto.
Todos começaram por algum lado. Encontra o teu primeiro emprego no BizPliz!, o novo portal de emprego de Portugal.