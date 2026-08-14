Antes de ser ator, Pedro Teixeira teve um trabalho muito peculiar: "Era para ter dinheiro para férias"

Muito antes de se tornar um dos atores mais populares da televisão portuguesa, Pedro Teixeira teve um trabalho bem diferente. O ator revelou que o seu primeiro emprego foi como distribuidor de pizzas e até explicou porque fez questão de tirar a carta de condução o mais cedo possível.

"Eu andava a distribuir pizzas. O meu primeiro emprego foi esse. Assim que consegui, com 17 anos, fui tirar a minha licença de condução para poder ir entregar pizzas", contou.

Na altura, o objetivo era bastante claro: juntar dinheiro para aproveitar as férias. "Eu trabalhava para ter dinheiro para as férias. Só tinha de chegar a horas, não ter um acidente (risos) e entregar as pizzas sempre quentinhas, era o meu único trabalho. Não era muito difícil."

Pedro Teixeira aproveitou ainda para brincar com algumas situações que aconteciam durante o trabalho. "Responsabilidade máxima. De vez em quando desaparecia uma ou outra, mas não era eu que levava para casa para comer com os meus amigos", disse entre risos.

Hoje é um dos rostos mais conhecidos da televisão nacional, mas o ator mostra que, como tantos outros, também começou por um emprego simples, onde a responsabilidade e a vontade de conquistar alguma independência financeira falaram mais alto.

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