Noytrall ajuda hotéis a reduzir a pegada ambiental e a cortar custos

Mercadona em Espanha procura pessoas para trabalharem oito dias por mês com 855 euros de salário com subsídios

Outros artigos:

A Noytrall nasceu com a missão de transformar a forma como os hotéis gerem os seus serviços públicos e de revolucionar a experiência de turismo sustentável dos hóspedes. Desenvolveu uma plataforma tecnológica de sustentabilidade para edifícios que combina monitorização ambiental em tempo real, análise de dados e recomendações acionáveis para otimizar consumos de energia e água, reduzir desperdícios e apoiar a certificação ESG.

A solução é adaptável a diferentes tipologias de edifícios, com foco inicial no setor do turismo e hospitalidade, estendendo-se a imóveis comerciais e públicos. A sua tecnologia permite gerar poupanças significativas nos custos operacionais, ao mesmo tempo que apoia os clientes no cumprimento dos seus objetivos ambientais.

Fundada por Miguel Clemente, Diana Ferreira, Miguel Onofre e Francisco Silva, a Noytrall pretende, nos próximos três anos, consolidar a sua presença no setor hoteleiro nacional, expandir o negócio para mercados internacionais com forte aposta na hotelaria sustentável e no segmento de edifícios comerciais, e integrar novas funcionalidades baseadas em IA para previsão de consumos e otimização dinâmica de operações. O seu modelo de negócio combina licenciamento SaaS com serviços de implementação e consultoria técnica.

Com uma equipa multidisciplinar que combina experiência em engenharia, tecnologia e gestão hoteleira, a start-up conta ainda com reconhecimento e apoio institucional, nomeadamente do NEST e de programas de I&D que financiam os seus projetos. Além disso, a Noytrall está alinhada com as metas europeias de neutralidade carbónica e eficiência energética, reforçando a sua relevância no panorama da sustentabilidade.

O projeto já soma alguns prémios no currículo como Prémio Especial Turismo by NEST nos Prémios AQUA+ da ADENE, em 2021. Seguiu-se a vitória na 6.ª edição do Discoveries e em 2022 recebeu o Prémio da WTTC na Tourism Innovation Summit, em Sevilha, que catapultou a visibilidade internacional da Noytrall.

Um ano depois venceu o Awake Tourism Challenge, da Organização Mundial do Turismo, e o concurso Eco-Startup, uma distinção que veio reforçar a posição da start-up como inovadora na área da sustentabilidade.

Mais recentemente foi selecionada para um projeto europeu de inovação em turismo sustentável, o ST3ER.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders