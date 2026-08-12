Adeus ao medo dos peixes-aranha: estas sapatilhas aquáticas vendem-se aos milhares na Amazon

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No verão, há quem pense duas vezes antes de andar descalço dentro de água. Além das pedras, conchas e superfícies irregulares, o receio de encontrar um peixe-aranha faz com que muitas pessoas prefiram manter os pés protegidos. É precisamente para situações como esta que existem as sapatilhas aquáticas, e este modelo unissexo está a chamar a atenção na Amazon. Atualmente, custa cerca de 12 euros, teve mais de 100 compras no último mês e é o produto mais vendido na categoria de mergulho e snorkeling.

A principal vantagem está na proteção que oferece ao caminhar dentro e fora de água. A sola de borracha antiderrapante ajuda a evitar escorregadelas e cria uma camada entre os pés e pedras, areia quente ou outros pequenos obstáculos que possam estar no fundo. Para quem frequenta praias rochosas ou zonas onde não é agradável andar descalço, pode ser uma solução bastante prática. E, embora nenhum calçado aquático possa garantir proteção contra uma picada de peixe-aranha, cobrir os pés é uma precaução sensata quando existe esse receio.

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Leves, flexíveis e de secagem rápida

Outro ponto que ajuda a explicar a popularidade deste modelo é o conforto. As sapatilhas são feitas com um material flexível e respirável, que permite movimentar os pés com facilidade e não pesa quando está molhado. Também foram pensadas para secar rapidamente, uma característica especialmente útil quando se passa o dia entre a água e a areia. Além disso, são fáceis de calçar e retirar, sem a sensação de estar a usar um calçado pesado dentro de água.

A versatilidade também conta. Podem ser utilizadas na praia, piscina ou rio, mas também em atividades como snorkeling, mergulho ou kayak. O facto de serem unissexo e estarem disponíveis numa variedade de tamanhos faz delas uma opção interessante para diferentes membros da família. Em vez de levar um calçado diferente para cada atividade, estas sapatilhas podem acompanhar vários dos planos de verão que envolvem água.

Com um preço de cerca de 12 euros e uma posição de destaque entre os mais vendidos da Amazon, este é daqueles acessórios que podem parecer dispensáveis até ao momento em que fazem falta. Para quem quer proteger os pés de superfícies desconfortáveis, ganhar mais aderência e evitar andar descalço dentro de água, as sapatilhas aquáticas juntam várias vantagens numa única peça. E, sobretudo para quem chega à praia já a pensar nos peixes-aranha, podem ajudar a entrar na água com um pouco mais de confiança.

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