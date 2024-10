Comer peixe faz bem. Mas é a estes que deve dar preferência

Uma dieta equilibrada é a base da nossa saúde e +e importante ter em consideração os alimentos que comemos. Há espaço para comer de praticamente tudo – sim, até pizza -, mas há alimentos a que devemos dar preferência, como é o caso do peixe. E, ainda assim, é preciso ter em atenção que nem todo o pescado é igual e há umas espécies que são melhores para a nossa saúde do que outras.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) usou a sua página no X (antigo Twitter) para alertar para a importância de se consumir peixe e esclarecer sobre quais as melhores espécies para se pôr no prato e quais devemos evitar.

Na publicação, a DGS salienta que o consumo de peixe tem vários benefícios para o organismo e que, por isso, mais do que ser recomendado, o seu consumo é essencial para garantir a nossa saúde.

O pescado é uma fonte de gordura saudável, especialmente dos ácidos gordos ómega-3. Estes desempenham um papel importante no desenvolvimento cognitivo nas crianças. Além disso, o peixe é uma fonte de proteína e de nutrientes como o selénio, iodo, fósforo e vitaminas como a D, B1 e B12.

As crianças devem comer peixe várias vezes por semana e a quantidade varia com a idade. Crianças até aos 10 anos devem comer 3 a 4 vezes e a partir dos 10 anos, 4 a 7 vezes por semana. No caso dos mais novinhos, é importante escolher pescado com médio e baixo teor de mercúrio.

Melhor peixe para comer e espécies a evitar

A DGS ainda deixa recomendações relativamente ao peixe que se deve comer e qual se deve evitar – especialmente no caso de crianças até aos 10 anos.

As espécies que têm entre médio e baixo teor de mercúrio são:

Abrótea

Atum em conserva

Bacalhau

Cantarilho

Carapau

Cavala

Chicharro

Choco

Corvina

Dourada

Faneca

Garoupa

Linguado

Lula

Perca

Pescada

Polvo

Pota

Pregado

Raia

Redfish

Robalo

Rodovalho

Salmão

Salmonete

Sarda

Sardinha

Sargo

Solha

Tamboril

Truta

Por outro lado, o pescado com elevado teor de mercúrio é:

Atum fresco

Cação

Espadarte

Maruca

Pata roxa

Peixe espada

Tintureiro