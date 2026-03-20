Antidepressivos chegam aos peixes: que consequências isto traz à nossa saúde?

Investigadores do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro demonstram que a exposição embrionária a níveis ambientais ao antidepressivo paroxetina pode alterar de forma duradoura a personalidade de peixes-zebra.

O estudo, liderado por Miquel Oliveira e Carla Melo, revela que o contacto com o fármaco pode reprogramar comportamentos fundamentais e a forma como os animais lidam com o stress.

As alterações persistem até à fase juvenil, o que levanta preocupações sobre a capacidade de adaptação e sobrevivência das espécies em ambientes afetados por resíduos de medicamentos.

A equipa de investigação alerta para possíveis impactos na saúde humana em períodos sensíveis.

Como o peixe-zebra é um modelo frequente em investigação biomédica, as conclusões reforçam a necessidade de vigiar a presença de substâncias neuroativas nos ecossistemas aquáticos.

Miguel Oliveira e Carla Melo, do CESAM e do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, contaram com a colaboração com investigadores do Instituto de Diagnóstico Ambiental e Estudos da Água (IDAEA-CSIC) e do Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull).

O estudo foi publicado no início desta semana na revista científica Journal of Hazardous Materials