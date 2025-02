Há 7 peixes apreciados pelos portugueses que devem ser evitados. Conheça os mais saudáveis

O consumo de pescado, tão frequente em Portugal e nos países mediterrânicos, tem benefícios para a saúde, mas algumas espécies (ver na galeria acima quais são) têm um teor de mercúrio elevado e isso pode representar riscos. Estes peixes, por exemplo, devem ser consumidos com moderação pela população em geral, mas devem mesmo ser evitados em grupos vulneráveis como grávidas, mulheres a amamentar e crianças pequenas, devido ao impacto ao nível do desenvolvimento cognitivo.

Para estes grupos vulneráveis, a recomendação dos especialistas é:

Consumo de pescado entre 3 a 4 vezes por semana

Para a população em geral:

Consumo de pescado deverá ser mais frequente, até 7 vezes por semana.

Estas recomendações são feitas por um grupo de trabalho, promovido pela Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), e que integrou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Percorra a galeria acima para ver com que peixes deve ter cuidado e quais os que deve privilegiar.