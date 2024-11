Deita fora a pele do salmão? Saiba por que não o deve fazer e qual a alternativa

A pele do salmão é frequentemente deitada fora, até porque a maioria das pessoas não aprecia a sua textura mole e o seu sabor. Porém, a pele é considerada segura para consumo e pode ser uma fonte adicional de nutrientes, semelhantes aos que se encontram no interior do peixe. Apenas deve ter em conta alguns fatores como a origem e a qualidade do salmão, antes de a introduzir na sua dieta, recomenda a Medical News Today.

Afinal, o que contém a pele do salmão? Rica em proteínas e ácidos gordos ómega-3, que são essenciais para o organismo, contém níveis elevados de vitaminas B e D, assim como minerais importantes como o selénio. Os ácidos gordos ómega-3 oferecem diversos benefícios à saúde, ajudando a proteger o coração contra fatores de risco, como a hipertensão arterial, e a preservar a saúde do cérebro, olhos e pele. Estudos também sugerem que o consumo de pele de salmão pode ter propriedades antioxidantes e até ajudar no tratamento de feridas relacionadas com a diabetes, como se pode ler no mesmo artigo.

Como preparar a pele do salmão

A forma como o salmão é cozinhado influencia a textura e o sabor da pele. Grelhar ou fritar, por exemplo, tornam a pele crocante e saborosa, enquanto cozer, fumar ou cozinhar a vapor pode deixá-la mole e pouco apelativa. Uma opção interessante, recomendada pelo artigo do Medical News Today, é preparar "bacon de salmão", cozinhando tiras finas de pele até ficarem estaladiças. Este método é simples e pode ser ajustado ao gosto pessoal, adicionando temperos conforme necessário. Que tal dar uso à air fryer para cozinhar a pele?

Cuidados a ter ao consumir pele de salmão

É crucial conhecer a origem do salmão antes de consumir a sua pele. Peixes provenientes de águas poluídas ou contaminadas podem acumular substâncias tóxicas, como poluentes orgânicos persistentes (POPs), bifenilos policlorados (PCBs) e metilmercúrio, alerta o Medical News Today. Estas substâncias podem representar riscos para a saúde, especialmente em dietas com consumo elevado de peixe criado em cativeiro.

Pessoas mais sensíveis, como grávidas ou mulheres a amamentar, podem optar por evitar a pele do salmão devido a possíveis contaminantes. Além disso, é importante lembrar que a pele adiciona calorias e gorduras à dieta, o que pode ser relevante para quem está a controlar a ingestão calórica.