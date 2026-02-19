Quase todos fazemos isto ao lavar a cara. Dermatologistas garantem que faz mal à pele

Facebook Instagram

Foto: freepik
Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento

Especialistas em dermatologia e cosmetologia avisam que pequenos detalhes na rotina de cuidados com a pele podem fazer toda a diferença. Um dos mais importantes, segundo os profissionais, é a temperatura da água utilizada na limpeza facial.

Muitos ainda o fazem e acreditam que a água fria ajuda a “despertar” a pele pela manhã ou a fechar os poros após a lavagem.  Citado pelo site Cuerpo Mente, dermatologistas como Andrea Combalia explicam que o frio contrai a pele e endurece a gordura, dificultando a remoção de resíduos e tornando a limpeza menos eficaz. Por outro lado, água muito quente pode retirar os lípidos que formam a barreira cutânea, prejudicando a saúde da pele.

A recomendação dos especialistas é optar por água morna, cerca de 30-35 °C, e aplicar uma dupla limpeza: primeiro com um produto oleoso para remover maquilhagem, protetor solar e excesso de sebo, e depois com um produto em gel ou espuma. Esta técnica, inspirada na rotina de beleza coreana, permite limpar a pele de forma profunda sem danificar a barreira cutânea.

Para além da temperatura, os dermatologistas reforçam a importância de outras boas práticas: emulsificar o produto nas mãos antes de aplicar no rosto, secar com toques suaves usando uma toalha limpa e não ir para a cama sem desmaquilhar. Esses cuidados ajudam a prevenir envelhecimento precoce, ressecamento e irritações causadas por sujidade, poluição ou excesso de fricção.

“Menos é mais na rotina de limpeza”, conclui Michele Farber, especialista em dermatite atópica. Seguir corretamente os passos básicos garante que o rosto fique limpo, saudável e preparado para receber os produtos seguintes da rotina de cuidados com a pele.

