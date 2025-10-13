Quer uma pele bonita aos 30 (e depois)? Aposte nestes 5 alimentos ricos em colagénio

Costuma dizer-se que os cuidados com a pele começam aos 25 anos, mas não basta investir em cremes e séruns antirrugas. O segredo para manter uma pele firme e saudável também está no prato.

O colagénio é uma proteína essencial que dá estrutura à pele, aos ossos, tendões e ligamentos — em suma, é o “cimento” que mantém o corpo coeso. No entanto, a partir dos 25 a 30 anos, a produção natural desta proteína começa a diminuir, explica a nutricionista e farmacêutica Paula Martín Clares, citada pela Women’s Health espanhola.

Para contrariar esta perda e preservar a elasticidade da pele e a saúde das articulações, é importante garantir uma ingestão adequada de colagénio — cerca de 10 gramas por dia, recomenda a especialista. Essa quantidade pode ser obtida através de suplementos (sempre sob orientação médica) ou de uma alimentação rica em colagénio.

Segundo os especialistas, há cinco alimentos-chave que ajudam a estimular a produção de colagénio e que devem fazer parte da dieta, sobretudo a partir dos 30 anos. Incluir estes alimentos na rotina alimentar é um passo simples para cuidar da pele de dentro para fora — e o resultado nota-se ao espelho.