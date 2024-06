Pele jovem e saudável: os 18 hábitos essenciais a partir dos 35

A procura por uma pele saudável que faz decrescer a idade em 10 ou mais anos é um objetivo cada vez mais frequente. Mas, sem trabalho não há resultados e, por isso, é essencial traçar uma rotina diária e começar o mais cedo possível, mesmo antes do aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento.

Das rotinas com cuidados com a pele (a tão famosa skin care) até aos hábitos alimentares e de estilo de vida, descubra na galeria acima as pequenas mudanças propostas pelo site ‘Best Life’ e que podem fazer uma grande diferença na sua aparência e autoconfiança.

Com o aumento da exposição solar, que se avizinha nos próximos meses, deve redobrar a atenção a este tema, já que o sol pode ser determinante na saúde da sua pele.

Percorra agora a galeria acima para ver o que deve aplicar na pele, que hábitos alimentares deve privilegiar e que novidades existem para combater as rugas.