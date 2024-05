Esqueça as amoras: é este o alimento que aumenta o colagénio e que devemos comer a partir dos 50

5 cuidados a ter com a pele quando for de férias

À medida que os anos vão passando, é normal que se sinta maior necessidade de se tratar da pele para manter a firmeza da mesma e garantir que as rugas demoram a chegar. Uma boa aposta num ritual de beleza ajuda bastante, mas há algo que tem ainda mais impacto na saúde da pele: a alimentação.

Em todas as idades, mas especialmente a partir dos 50 anos, a nutrição tem um papel essencial para que a pele continue saudável e jovem. E há uma fruta que não pode faltar. Falamos das uvas.

De acordo com o jornal El Español, as uvas são uma superfruta aliada da nossa pele. Isto porque são repletas de nutrientes e compostos que ajudam a promover a produção de colagénio, uma proteína estrutural que está na pele e que dá suporte e firmeza, ajudando a prevenir a formação de rugas e a flacidez.

Com os anos, o nosso organismo vai produzindo cada vez menos colagénio naturalmente. Mas com a alimentação certa – e com as uvas – conseguimos promover a formação desta proteína na pele.

As uvas têm alguns compostos que ativam as células responsáveis pela produção de colagénio, fazendo com que haja uma melhoria na elasticidade e firmeza da pele.

Além de promoverem a produção de colagénio, as uvas são ricas em polifenol, um composto antioxidante que protege a pele dos danos causados por fatores ambientais, tais como a poluição ou até os raios UV do sol. Contém também resveratrol que tem propriedades anti-inflamatórias e antienvelhecimento.

A parte boa é que há vários tipos de uvas e várias formas de as consumir. Pode optar por comê-las simples, pode congelá-las para um snack fresco para o verão, ou pode incorporá-las nas mais variadas receitas, como as que partilhamos abaixo.