O truque com papel alumínio para acabar com os pelos de animais na roupa

Se tem animais de estimação e a sua roupa está sempre cheia de pelos, este é o truque ideal para si. Toda a gente que tem animais de estimação sabe o pesadelo que é tirar os pelos da roupa, mas trazemos-lhe uma dica infalível e fácil de encaixar na rotina doméstica, que se tem tornado viral nas redes sociais.

Foi através da página do Instagram @Natural_Mallku que descobrimos uma técnica que promete ajudar a manter a sua roupa limpa e livre dos pelos dos seus patudos.

Para seguir esta dica, vai precisar de papel de alumínio e da sua máquina de lavar roupa. A ideia é simples: faça três bolas com o papel de alumínio, de tamanho suficiente para caberem na sua mão. Estas bolas serão a chave para resolver o problema dos pelos na roupa.

Coloque as bolas de papel de alumínio na máquina de lavar, juntamente com a roupa suja. Estas bolinhas têm a capacidade de eliminar a eletricidade estática, o que ajuda a evitar que os pelos fiquem agarrados à roupa. Além disso, são reutilizáveis e duram várias lavagens, tornando este método não só eficaz, mas também económico.

Siga esta dica simples para manter a sua roupa livre de pelos de animais de estimação. Com um esforço mínimo, poderá desfrutar de roupa limpa e sem pelos, tornando as tarefas relacionadas com a lavandaria muito mais fáceis e menos frustrantes.