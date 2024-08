Esqueça os rolos: influencers de limpezas ‘loucos’ com este removedor de pêlos e borbotos

Quando se trata de manter a casa e a roupa livre de pêlos de animais, o desafio é grande. Os rolos com folhas autocolantes nem sempre têm eficácia suficiente e ficam vazios em menos de nada. Mas, em vários vídeos nas redes sociais, têm surgido referências a um novo produto à venda na Amazon e que, garante quem já experimentou, é muito mais eficiente e duradouro.

Este dispositivo (veja a galeria acima) distingue-se por ser extremamente pegajoso e pequeno. Ao aplicar uma leve pressão, o dispositivo abre-se facilmente, permitindo remover pêlos, pó e outras sujidades de forma eficaz, sem estragar a superfície do objeto ou peça de roupa. Pode usar em superfícies duras, sofás, roupa, almofadas, etc.

O segredo da sua eficácia está no material adesivo de alta qualidade e extra-potente. Este adesivo é suficientemente forte para agarrar pêlos e poeiras, mas suave o suficiente para não deixar resíduos ou danificar a roupa e superfícies.

Além disso, este removedor é completamente lavável e reutilizável, o que o torna uma escolha amiga do ambiente. Basta enxaguá-lo com água e, como que por magia, uma película suave forma-se na superfície do dispositivo, removendo instantaneamente quaisquer manchas ou sujidades acumuladas.

Outro ponto forte deste produto é a sua “cobertura anti-pó espessa”, que assegura que o removedor permanece limpo e pronto a usar, mesmo após longos períodos de armazenamento. Esta cobertura evita eficazmente que o pó se acumule, mantendo o dispositivo sempre em perfeitas condições de uso.

Veja o vídeo: