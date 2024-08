Neste parque português pode viver uma aventura de rio num ambiente controlado

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

Já ouviu falar de canyoning, a atividade desportiva que consiste em descer a pé e a nado linhas de água com elevado declive em regiões de montanha? Parece um verdadeiro desporto radical – e de certa forma é -, mas agora pode ser praticado num ambiente seguro graças a um parque de aventura localizado no Norte de Portugal: o Pena Aventura.

O Canyoning Park é uma das mais recentes atrações do Pena Aventura, em Ribeira da Pena, distrito de Vila Real, e é perfeito não só para os mais aventureiros, como também para aqueles que são mais cuidadosos na hora de experimentar atividades mais radicais. É que aqui a experiência que se vive é a de descer um rio, mas o ambiente é controlado.

Por entre várias lagoas, uma cascata e zonas rochosas, os participantes são convidados a saltar, deixar-se escorregar e fazer rapel para percorrer o percurso de aventura. A adrenalina é presença assídua, mas não é preciso ter medo que aqui a segurança está garantida.

Há duas opções de percurso, uma de grau de dificuldade fácil e outra, médio. Na primeira, crianças a partir de 8 anos podem participar e na segunda a idade mínima são os 12 anos. Para se poder fazer canyoning no Pena Aventura é essencial saber nadar e ter um mínimo de condição física.

Além de se poder experiemtnar esta atividade física de rio, o Pena Aventura tem muitas mais atividades na sua área de 16 hectares. Para quem gosta de sentir a adrenalina no sangue, o Fantasticable, um cabo de 1539 metros instalado a 150 metros do chão permite voar por cima de ligares de Lamelas e Bustelo a uma velocidade que pode chegar aos 130 km/h.

A Big Tower permite fazer mortais no ar e cair depois num colchão gigante. Há ainda paintball, rafting, um slide, escalada, e outras atividades.

Para quem prefere um dia mais tranquilo, dá para fazer stand-up paddle, percursos terrestres, jogar minigolfe ou fazer um passeio de bicicleta elétrica.

Em relação às entradas no parque, o Pena Aventura tem várias modalidades com diferentes preços. Para famílias com dois filhos, há o Family Adventure, que custa 90 euros em junho, julho e agosto e 80 euros os restantes meses, e o Family Fun, que custa 70 euros. As atividades incluídas podem ser vistas no site do parque.

Mas há ainda outras opções de packs para crianças e adultos, uns mais radicais, outros mais tranquilos.

A entrada no Canyoning Park depende da atividade escolhida. Quem optar pela mais fácil – a Cayoning Fun Park – que não inclui rapel, o preço é 15 euros por pessoa. A Canyoning Ative Park – nível de dificuldade médio - é 22 euros.